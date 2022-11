“Pacifiction”, d’Albert Serra, Premi Louis Delluc a la Millor pel·lícula “francesa”

Des de la seva primera edició el 1936, que va premiar LES BAS_ FONDS de Jean Renoir, el premi Louis-Delluc s’atorga a la millor pel·lícula francesa de l’any. Considerat com el “Goncourt del cine”, deu el seu nom al periodista i escriptor Louis Delluc, pare espiritual de la crítica cinematogràfica i un dels primers en entendre el cine com una veritable forma d’art, que no es defineix únicament pel seu marc narratiu.