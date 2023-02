A França, no paren amb “Pacifiction”

“Pacifiction” no para de rebre premis i reconeixements a França. Ja ens hem fet ressó del Prix Louis Delluc, de l’èxit als Lumières, del munt de nominacions que té als César, i ara, dos de nous. D’una banda, la crítica cinematogràfica de París li ha premiat el Disseny de Producció (Sebastian Voler), la Fotografia (Artur Tort) i l’Actor (Benoît Magimel). Per altre cantó, parem-hi molta atenció, el Sindicat Francès de la Crítica Cinematogràfica l’ha distingit com a Millor Pel·lícula Francesa i Millor Film Singular Francòfon. És un no parar! I encara queda la gala dels César (24 de febrer).



FOTO (Andergraun Films): Albert Serra i Benoît Magimel, després de l’èxit als premis de la crítica de París