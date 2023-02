Berlín 2023: la Competició.

La coproducció catalana 20.000 especies de abejas, primer film de la directora d’Estíbaliz Urresola -que n’és autora també del guió-, participarà a la Competició de la 73a Berlinale, que tindrà lloc del 16 al 26 de febrer de 2023. Està produïda per la basca Gariza Films i la catalana Inicia Films; amb la producció associada de la també basca Sirimiri Films. I finançada per l’espanyol ICAA, amb la participació de diverses televisions, entre les quals TV3, a més del govern basc i la Diputació Foral d’Àlaba. La pel·lícula és en castellà, francès i eusquera i localitzada al País Basc -o sigui que, de catalana, en té només la coproducció i la participació de TV3 en el finançament-. La història ens presenta la Cocó, una nena de vuit anys que no encaixa amb les expectatives de la resta i no entén per què. Tothom al voltant seu insisteix a dir-li Aitor, però no es reconeix en aquest nom ni en la mirada dels altres. La seva mare, Ane, que passa per una crisi professional i sentimental, aprofitarà les vacances per a viatjar amb els seus tres fills a ca la mare, on viu també la seva tia Lourdes, estretament lligada a la cria d’abelles i la producció de mel. Aquest estiu que canviarà les seves vides obligarà aquestes dones de tres generacions molt diferents a enfrontar-se als dubtes i els temors, i, sobretot, a Ane a ser per fi honesta amb si mateixa. Està protagonitzada per Sofía Otero, Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain, Itziar Lazkano, Martxelo Rubio, Sara Cózar, Miguel Garcés, Unax Hayden i Andere Garabieta.



Es pot dir que els responsables del certamen ja han enllestit la programació de la secció competitiva, en què a més del film d’Estíbaliz Urresola, n’hi ha de tot de cineastes desconeguts o poc coneguts, a més d’alguns noms acreditats, dignes d’interès, com Philippe Garrel, Margarethe von Trotta, João Canijo, Angela Schanelec, Christian Petzold, Nicolas Philibert i Rolf de Heer.