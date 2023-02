Masculinitat tòxica i famílies trencades, a la Berlinale

Un drama sobre masculinitats tòxiques i una melodrama xinès amb famílies trencades han protagonitzat la jornada a la Competició del Festival de Berlín. A les seccions paral·leles, un estudi sobre la refotuda edat adulta, una cinta iraniana de l’exili, una aproximació nord-americana al cas de Reality Winner, un film de terror, la història d’un jove trans…

Competició.

Manodrome, de John Trengove, producció Gran Bretanya / USA 2023, amb Jesse Eisenberg, Adrien Brody, Odessa Young, Sallieu Sesay, Philip Ettinger.

Sinopsi: En Ralphie és un jove saludable i la seva xicota està embarassada. Tot i això, les coses no acaben d’anar bé. La seva feina com a conductor d’Uber no és ni gratificant ni econòmicament segura. La relació amb el seu propi cos també pot tenir uns fonaments inestables. Quan l’indueixen a un culte llibertari a la masculinitat, afloren les tensions que han anat creixent al seu interior. En Ralphie comença a perdre el control de la realitat.

Algunes reaccions.

Alex Ritman, a ‘The Hollywood Reporter’: (..) Trengove ha dit que es va proposar no fer un comentari o una pel·lícula d’estil documental sobre l’anomenada “manosfera” en línia dels llocs web misògins i anti-femenins, sinó que es va basar en idees d’aquest món i crear alguna cosa més mítica i imaginada per a la seva història, en què el personatge problemàtic d’Eisenberg, un conductor d’Uber obsessionat amb el gimnàs i futur pare que lluita per superar-se, es veu arrossegat a un culte que rebutja completament les dones i està dirigit per Adrien Brody (..). Xavi Serra, a la seva crònica al diari ‘Ara’: (..) Un Jesse Eisenberg en el seu registre més dramàtic –i amb moltes hores de gimnàs– protagonitza aquest drama psicològic que explora el costat terrorífic de les noves masculinitats. Nikki Baughan, a ‘Screen International’: Jesse Eisenberg impressiona en aquest estudi de la masculinitat tòxica, que, d’altra banda, és només “un altre embolic brutal a través de la psique desagradable d’un home amb problemes”. Gerard Casau ha piulat: La potencialment divisiva ‘Manodrome’ mostra el costat fosc del ‘bromance’. En ella, Jesse Eisenberg és un descendent de Travis Bickle seduït per un culte a la masculinitat. Una història de terror, és clar.



Bai Ta Zhi Guang (The Shadowless Tower / Der schattenlose Turm), de Zhang Lu, producció la Xina 2022, amb Xin Baiqing, Huang Yao, Tian Zhuangzhuang, Nan Ji, Wang Hongwei

Sinopsi: En Gu Wentong és un crític gastronòmic divorciat, amb una filla a qui ha organitzat que la criï la seva germana. Per un incident que va destrossar la família, no ha tingut cap contacte amb el seu pare des que era petit. Un dia, s’assabenta que el seu pare viu sol a Beidaihe, un poble costaner a 300 quilòmetres al nord-est de Pequín. Sentint encara un gran rancor, en Wentong es resisteix a visitar el seu pare, “deshonrat”. Mentrestant, comença una relació amb una companya més jove, la fotògrafa Ouyang Wenhui, que també és de Beidaihe. Sovint es troben a la zona propera a la Pagoda Blanca i visiten els restaurants locals junts. Aleshores, en Wentong comença a reconsiderar els seus papers a la vida com a pare, fill i amant.

Algunes reaccions.

Xavi Serra, a la seva crònica al diari ‘Ara’: Més reeixit, el melodrama xinès “The shadowless tower” és el primer aspirant seriós a l’Ós d’Or d’aquesta edició, una emocionant història de famílies separades i cors trencats que frega el fulletó en alguns moments però que té molt de cinema en les seves imatges i una melancolia que recorda el cinema del coreà Lee Chang-dong, que apareix citat en una de les primeres escenes. Lee Marshall, a ‘Screen International’: El cineasta xinès Zhang Lu elimina el seu tema preferit, el desplaçament emocional i geogràfic, en una pel·lícula que marca un nou capítol madur per al director. Gerard Casau ha piulat: (..) deambula (aparentment) sense rumb fix pels carrers de Beijing, permetent-se mutar de posada en escena sense alçar la veu, com quan passa del somni a la vigília amb un moviment de càmera.



Encounters.

The Adults, de Dustin Guy Defa, producció USA 2023, amb Michael Cera, Hannah Gross, Sophia Lillis.

Sinopsi: Un breu viatge de tornada a casa es converteix en una estada més llarga quan l’Eric es veu atrapat entre posar-se al dia amb les seves dues germanes i conquerir el seu antic grup de pòquer. Com més allarga la seva visita l’Eric per demostrar que segueix sent el millor jugador de pòquer de la ciutat, més difícil serà allunyar-se de les antigues mancances en la relació amb la seva germana Rachel. Mentre la seva germana petita Maggie intenta recrear el món íntim que abans van compartir, l’Eric i la Rachel s’enfronten a la divisió entre la seva infància i els adults en què s’han convertit.

Comentari del Festival: Mostrant tota la sensibilitat i l’humor pervers dels seus treballs anteriors, la nova pel·lícula de Dustin Guy Defa és un estudi astut de la condició despietada coneguda com l’edat adulta. Després de créixer en una unitat familiar que constitueix el teu món sencer, amb el seu particular conjunt d’hàbits i un llenguatge compartit, travessar la frontera cap al regne dels adults pot fer-te sentir desempoderat, fins i tot com una cosa terrorífica. Una sensació de pèrdua pot ser difícil de superar realment. L’estructura meticulosa i la profunditat novel·lística de la pel·lícula deixen al descobert aquesta por fonamental, però també els recursos que hi ha per combatre-la. Amb aquesta recerca del tresor, com a individus i com a família, hi ha un admirable trio d’actors la interpretació dels quals és tan matisada com punyent.

Algunes reaccions.

Jonathan Romney, a ‘Screen International’: Una obra commovedora que ocupa un espai dramàtic entre Kenneth Lonergan i Whit Stillman.

Panorama.

Motståndaren (Opponent), de Milad Alami, producció de Suècia 2023, amb Payman Maadi, Marall Nasiri, Björn Elgerd, Ardalan Esmaili.

Sinopsi: Iman, un iranià, viu amb la seva família a Suècia en un seguit d’albergs de refugiats. Per augmentar les possibilitats d’aconseguir permisos de residència per a tots, reprèn la seva carrera com a lluitador de lluita lliure, i s’enfronta al motiu pel qual va haver de fugir.

Comentari del Festival: El segon llargmetratge del director Milad Alami representa una confrontació emocional i física amb allò de què no es parla. Amb un repartiment atractiu encapçalat per Payman Maadi, aquest drama meticulosament representat revela com les complexes dinàmiques socials poden afectar el jo interior d’un individu.

Algunes reaccions.

Allan Hunter, a ‘Screen International’: (..) és una història tensa i oportuna d’un refugiat iranià a Suècia que reflecteix qüestions molt més àmplies al voltant de la llibertat i la tolerància.

Reality, de Tina Satter, producció USA 2023, amb Sydney Sweeney, Josh Hamilton, Marchánt Davis. Opera prima.

Sinopsi: La directora Tina Satter presenta una instantània de la història recent dels Estats Units i, utilitzant diàlegs originals no editats d’una gravació de l’FBI, torna a representar la cerca, que va tenir lloc el 2017, de la casa de la denunciant Reality Winner com a peça de cambra tensa.

Comentari del Festival: La directora Tina Satter presenta una instantània de la història recent dels Estats Units que treu tota la seva tensió de la gravetat de la situació. La forta imatgeria i la subtil direcció dels actors d’aquest drama el situa a la cúspide del documental. Això permet una visió sense obstacles dels esdeveniments d’aquell dia, abans que esdevinguessin un cas que polaritzaria la premsa, el públic en general i la política.

Algunes reaccions.

Gerard Casau ha piulat: A més de permetre a Sydney Sweeney compondre dramàticament a través del primer pla, ‘Reality’ posa en escena la transcripció d’un àudio registrat per l’FBI, en què la contestatària noció de patriotisme d’una noia és assetjada per l’Estat. Tim Grierson, a ‘Screen International’: Comença per sentir-se claustrofòbic i ho esdevé encara més a mesura que explica la història real de la denunciant nord-americana Reality Leigh Winner.



Fòrum.

Mammalia, de Sebastian Mihăilescu, producció Romania / Polònia / Alemanya 2023, amb István Téglás, Mălina Manovici, Denisa Nicolae, Steliana Bălăcianu, Rolando Matsangos.

Sinopsi: Quan espia la seva parella, en Camil descobreix una cosa sinistra: un culte amb túnica blanca i rituals estranys. El cinema narratiu experimental de Sebastian Mihăilescu juga amb els mites, els rols de gènere i les escenografies del gènere de terror.



Algunes reaccions.

Gerard Casau ha piulat: De ‘Mammalia’ es dirà segurament que és com ‘Midsommar’ dirigida per Lanthimos. I em temo que la pel·lícula no planta cara a aquesta reducció. Almenys, la deriva del folk horror en humor esbalaït presenta una via poc explorada pel nou cinema romanès.

Generation.

Mutt, de Vuk Lungulov-Klotz, producció USA, 2023, amb Lío Mehiel, Cole Doman, MiMi Ryder, Alejandro Goic, Jasai Chase Owens. Opera prima.



Comentari del Festival: Després de la transició [de sexe], semblava més fàcil per a Feña simplement tallar tots els vincles amb el seu passat. Encarar els canvis va ser prou dolorós, sense parlar de la reacció de la família. Però quan Feña es troba amb un exnòvio, rep una visita inesperada de la seva germana petita i es troba amb el seu pare xilè intentant reconnectar amb ell, les seves vides es tornen a entrellaçar de sobte. Compassiu, íntim i franc, el primer llargmetratge de Vuk Lungulov-Klotz explora el complex repte de ser trans i intentar conciliar el passat amb el present.

Algunes reaccions.

Fionnuala Halligan a ‘Screen International’: Una actuació càlida i oberta de l’actor Lío Mehiel, juntament amb una autenticitat constant i una sinceritat emocional, fan de ‘Mutt’ un drama atractiu del nouvingut Vuk Lungulov-Klotz.