Berlín 2023: La història del Blackberry, una faula distòpica i una obsessió eròtica al final de la RDA

La història al darrere de l’smartphone Blackberrey ha encetat amb força bon peu la competició de la Berlinale 2023, en una jornada farcida de projeccions, entre les quals, la de la coproducció catalana “Matria”, primer llargmetratge -per cert, en gallec- d’Álvaro Gago.

Competició.

BlackBerry, de Matt Johnson, producció del Canada, 2023, amb Jay Baruchel, Glenn Howerton, Matt Johnson, Cary Elwes, Saul Rubinek.

Sinopsi: Dos emprenedors que no coincidien, l’innovador intel·lectual Mike Lazaridis i el ferotge home de negocis Jim Balsillie, van unir forces en un esforç que es convertiria en un èxit mundial en poc més d’una dècada. El dispositiu que un d’ells va inventar i l’altre va vendre va ser el BlackBerry, un telèfon mòbil addictiu que va canviar la manera com el món funcionava, jugava i es comunicava. Però just quan el BlackBerry assolia nous cims, també va començar a perdre el camí per la boira de les guerres dels telèfons intel·ligents, la indecisió de la gestió i les distraccions externes, que finalment van portar a la ruptura d’una de les empreses més reeixides de la història del món tecnològic i empresarial.

Algunes reaccions.

Gerard Casau ha piulat: La maledicció de ‘Blackberry’ seran les comparacions amb ‘La xarxa social’. Matt Johnson no arriba a aquesta dimensió simbòlica, però sí que consola els orfes de ‘Halt and Catch Fire’, que no és poc. Xavi Serra, a la seva crònica al diari Ara: (..) La història de com els dos amics i un home de negocis desesperat per triomfar (Jim Balsillie) van conquerir el món amb el primer telèfon estrella del segle XXI s’explica amb nervi, suspens i sentit de l’humor (..) Comparteix la fascinació de pel·lícules com “La xarxa social” o la sèrie “Halt and catch fire” per la rebotiga dels grans canvis tecnològics de les últimes dècades i, sobretot, per l’enorme fragilitat psicològica i emocional de les persones que els van fer possibles (..) Posada en escena estripada i caòtica (..) Tot i que irregular i passada de voltes, “Blackberry” acaba fent-se estimar per l’energia frenètica que desprèn i l’humor àcid que impregna el seu retrat del Silicon Valley canadenc, que també serveix de crònica dels excessos de l’última època d’optimisme econòmic (..).



The Survival of Kindness (Das Überleben der Freundlichkeit), de Rolf de Heer, producció d’Australia 2022, amb Mwajemi Hussein, Deepthi Sharma, Darsan Sharma.

Sinopsi: Enmig del desert, BlackWoman és abandonada en un remolc, en una gàbia. Els seus captors l’han deixada morir. Però ella no està preparada per anar-se’n. S’escapa, i camina a través de la pestilència i la persecució, del desert a la muntanya a la ciutat, per trobar… més captivitat. Els responsables són reticents a renunciar als seus privilegis, i BlackWoman, tornant a escapar-se, ha de trobar consol en els seus inicis.

Algunes reaccions.

Gerard Casau ha piulat: A ‘The Survival of Kindness’, el reaparegut Rolf de Heer no necessita paraules (intel·ligibles) per fer comprensible la seva faula distòpica. El que és important és treballar l’expressivitat del rostre i d’un paisatge australià idoni per al post-apocalipsi. Xavi Serra, a la seva crònica al diari Ara: (..) un relat en clau metafòrica sobre l’estat del món a partir de l’odissea d’una dona negra tancada en una gàbia que és portada al desert i abandonada a la seva sort. Sense diàlegs intel·ligibles –només balbuceigs o frases en llengües inventades–, la pel·lícula s’aferra a la lluita per sobreviure de la protagonista i la segueix a través de deserts i muntanyes en un recorregut que sembla gairebé un videojoc abstracte, ja que al seu pas va trobant objectes que ha de recollir i obstacles que ha de superar. La proposta comença a perdre força a mesura que el director Rolf de Heer es desentén de la peripècia física i potencia la dimensió al·legòrica del film (..).



Irgendwann werden wir uns alles erzählen (Someday We’ll Tell Each Other Everything), d’Emily Atef, producció Alemanya 2023, amb Marlene Burow, Felix Kramer, Cedric Eich.

Sinopsi: Una granja a la frontera alemanya que fa poc va deixar de ser una frontera, l’estiu de 1990. Els familiars d’Occident fan visita i tothom està fent camí en aquests nous temps incerts, mentre la vida quotidiana transcorre amb la calor de l’estiu. En Son Johannes ha convertit les golfes de la masia en un refugi per a la seva xicota, la Maria, i ell mateix. La Maria està llegint Dostoievski i vaga pels prats, dedicada a la recerca del sentit de la vida. La seva trobada amb en Henner, un veí molt més gran, es converteix en el seu camp de proves, que l’atrau com el destí. Es podria dir que s’esdevé un amor tràgic.

Algunes reaccions.

Peter Bradshaw, a The Guardian, li posa 4 estrelles sobre 5 i en diu: La nova pel·lícula d’Emily Atef és una història d’obsessió eròtica i desesperació a les terres de conreu de Turíngia, al costat oriental de la frontera interna d’Alemanya, ara desapareguda: és l’estiu de 1990, els últims moments històrics de la RDA. Aquesta és una pel·lícula que planteja la possibilitat que Alemanya encara no hagi acabat de passar comptes amb el trauma eufòric de la caiguda del mur de Berlín. Atef troba alguna cosa de mític, tràgic i romàntic en la gran ruptura curativa (..) La pel·lícula d’Atef tracta sobre la ira, el poder i la submissió en el sexe, el dolor no reconegut en el desig i el plaer, la ràbia masculina i l’autoodi. També tracta de com l’experiència sexual té una dimensió política i històrica misteriosa, una dimensió que la pot fer lletja (..).

Encounters.

El eco (The Echo / Das Echo), de Tatiana Huezo, producció Mèxico / Alemanya, 2023. Documental.

Sinopsi: Una mare jove corre per un prat de muntanya amb els seus fills i salven una ovella que s’ofegava. Una noia cuida la seva àvia gran amb tanta tendresa que tens ganes de plorar, mentre una altra practica com a professora amb el to de veu just i les nines alineades davant seu com a alumnes voluntaris. Els pares són majoritàriament absents: com a treballadors de la construcció o comerciants, poques vegades comparteixen la vida quotidiana amb les seves famílies. A El Eco, un poble remot del nord de Mèxic, la vida consta de les coses més elementals. Ser nen aquí és una experiència intensa des del primer dia, que implica la natura, els animals i les persones. Però també l’amor, la intimitat, la malaltia i la mort. I l’educació, almenys per a la generació més jove.

Comentari del Festival: Tatiana Huezo s’ha fet un nom com a documentalista sensible i poètica (..). Acompanyant a tres famílies en el seu nou treball, la noció de deambulació esdevé un principi informador mentre teixeix de manera brillant una sèrie de cares i gestos en un calidoscopi sense pretensions. Gairebé casualment, retrata el matriarcat que treballa en la cura d’un país conegut pels seus innombrables segrestos de dones i nenes. Una tendra pel·lícula que celebra tant la gràcia dels animals com la dels nens d’aquesta terra.

Algunes reaccions.

Wendy Ide, a Screen International: L’últim documental de la cineasta mexicano-salvadorenca Tatiana Huezo és el retrat íntim i immersiu d’una forma de vida explicada a través dels ulls dels joves que poques vegades la qüestionen.

Panorama.

Matria, d’Álvaro Gago, producció Espanya, 2023, amb María Vázquez, Santi Prego, Soraya Luaces, E.R. Cunha “Tatán”, Susana Sampedro. Opera prima.

Sinopsi: La vida de Ramona en un poblet pesquer gallec és una agitació constant. Fa malabarismes amb múltiples feines per mantenir-se i proporcionar un futur millor a la seva filla de 18 anys. Però quan la noia està preparada per emancipar-se, Ramona s’adona que, per primera vegada, pot fer alguna cosa per a si mateixa.

Comentari del Festival: El primer llargmetratge del director Álvaro Gago és un retrat vibrant d’una dona que, després d’anys en el paper de mare, s’adona que és hora de fer alguna cosa per ella mateixa. María Vázquez en el paper principal ens captiva amb el seu encant rude i la seva embriagadora naturalesa impulsiva.

Algunes reaccions.

Jon Holl, a Screen International: Els reptes i les tribulacions d’una mare soltera d’uns 40 anys estan sotmeses a la mirada rigorosa i compassiva del director Álvaro Gago en el seu intens debut en el llargmetratge en llengua gallega.

La Bête dans la jungle (The Beast in the Jungle), de Patric Chiha. Coproducció França / Bèlgica / Àustria 2023, amb Anaïs Demoustier, Tom Mercier, Béatrice Dalle, Martin Vischer, Sophie Demeyer.

Sinopsi: El club com un lloc d’infinites (im)possibilitats. Un home i una dona hi esperen junts durant 25 anys que es produeixi un esdeveniment misteriós i canviant. Del 1979 al 2004: del disco al techno. Una història d’amor i una obsessió.

Comentari del Festival: Patric Chiha transposa la parella del conte de Henry James “La bèstia a la selva” al club i contrasta la seva fatídica espera amb la sensació definitiva de ser a l’instant present i el desig hedonista dels ballarins de dissoldre el temps en coreografies eternes.

Alguna reacció.

Wendy Ide, a Screen International: L’adaptació distintiva de Patric Chiha de la novel·la de Henry James augmenta els elements tràgics d’una història sobre dues persones les vides de les quals es perden a l’espera d’alguna cosa millor. Gerard Casau ha piulat: A ‘La bête dans la jungle’, Patric Chiha arrenca el pati de butaques del Club Silenci i col·loca una pista de ball: la discoteca com a espai mític i fora del temps. Com no m’agradarà una pel·lícula on Béatrice Dalle plora la mort de Klaus Nomi?.