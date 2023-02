Sorpresa a Berlín 2023: guanya el documental sobre el psiquiàtric. Premien la nena de “20.000 especies de abejas”

El Jurat Internacional de la 73a edició del Festival de Berlín, presidit per l’actriu nord-americana Kristen Stewart i del qual formen part també la catalana Carla Simón, l’actriu franco-iraniana Golshifteh Farahani, la directora alemanya Valeska Grisebach, el cineasta romanès Radu Jude, la directora de càsting nord-americana Francine Maisler i el director de Hong Kong Johnnie To, ha concedit els premis següents:

Os d’Or a la Millor Pel·lícula.

“On the Adamant” (Sur l’Adamant), de Nicolas Philibert:

Sur l’Adamant (On the Adamant), de Nicolas Philibert, producció França / Japó 2022. Documental. RESSONS.

Sinopsi: L’Adamant és un centre de dia únic. Una estructura flotant situada al Sena, al cor de París, acull adults que pateixen trastorns mentals, oferint el tipus d’atenció que els situa en el temps i l’espai i els ajuda a recuperar-se o mantenir l’ànim. L’equip que ho dirigeix intenta resistir el millor possible el deteriorament i la deshumanització de la psiquiatria.

Gran Premi del Jurat.

“Afire” (Roter Himmel), de Christian Petzold:

Roter Himmel (Afire), de Christian Petzold , producció Alemanya 2023, amb Thomas Schubert, Paula Beer, Langston Uibel, Enno Trebs, Matthias Brandt. RESSONS.

Sinopsi: En Leon i en Fèlix tenien previst passar l’estiu junts en una casa de vacances a la costa del Bàltic. Volien ser-hi com a amics, però també per treballar: un, en el seu segon llibre; l’altre, muntant la seva carpeta d’art. Però la Nadja i el Devid també hi són, i porten moltes vibracions positives amb ells. Quatre joves experimentant amb l’amor, encara que això no li resulti fàcil a en Leon. El seu manuscrit inacabat el persegueix allà on va, ja sigui a la casa d’estiueig o a la platja. El bon humor dels altres sovint fa que el seu caigui en picat. La visita de l’editor és imminent. Però, quan aquest últim arriba amb el seu petit cotxe enginyós, el bosc comença a cremar. Plou cendra, el cel es torna vermell i una relació-drama que fusiona intensitat física i sublimació artística pren un gir cap a una nova dimensió.

Premi del Jurat.

“Bad Living” (Mal Viver), de Joᾶo Canijo:

Mal Viver (Bad Living), de João Canijo, producció Portugal / França 2023, amb Anabela Moreira, Rita Blanco, Madalena Almeida, Cleia Almeida, Vera Barreto. RESSONS.

Sinopsi: Cinc dones regeixen un vell hotel, intentant salvar-lo de la decadència inexorable. Un conflicte de llarga data, potser irreparable, els pesa: són mares que no poden estimar les seves filles, que al seu torn no poden ser mares. Quan la jove Salomé arriba a l’hotel, es tornen a obrir velles ferides. Entrapada entre el ressentiment i la recerca d’una sortida, la seva mare, la Piedade, pren una decisió dràstica.

Millor Direcció.

Le grand chariot (The Plough), de Philippe Garrel, producció França / Suïssa 2022, amb Louis Garrel, Damien Mongin, Esther Garrel, Lena Garrel, Francine Bergé. RESSONS.

Sinopsi: Tres germans formen l’última generació d’una família de titellaires dirigida amb passió pel pare. Són una mena de mags, però amb prou feines poden arribar a final de mes, treballant principalment per amor a l’ofici. L’àvia també hi contribueix, no només com a modista sinó també com a dipòsit de records i saviesa. Un esdeveniment tràgic desafiarà el desig de cada germà de continuar.

Millor Interpretació Principal.

Sofía Otero, per “20,000 Species of Bees” (20.000 especies de abejas), d’ Estibaliz Urresola Solaguren:

20.000 especies de abejas (20,000 Species of Bees), d’ Estibaliz Urresola Solaguren, producció País Basc / Catalunya 2023, amb Sofía Otero, Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain, Itziar Lazkano, Sara Cózar. RESSONS.

Sinopsi: la Cocó és una nena de vuit anys que no encaixa amb les expectatives de la resta i no entén per què. Tothom al voltant seu insisteix a dir-li Aitor, però no es reconeix en aquest nom ni en la mirada dels altres. La seva mare, Ane, que passa per una crisi professional i sentimental, aprofitarà les vacances per a viatjar amb els seus tres fills a ca la mare, on viu també la seva tia Lourdes, estretament lligada a la cria d’abelles i la producció de mel. Aquest estiu que canviarà les seves vides obligarà aquestes dones de tres generacions molt diferents a enfrontar-se als dubtes i els temors, i, sobretot, a Ane a ser per fi honesta amb si mateixa.

Millor Interpretació Secundària.

Thea Ehre, pel seu paper a “Till the End of the Night” (Bis ans Ende der Nacht), de Christoph Hochhäusler:

Bis ans Ende der Nacht (Till the End of the Night), de Christoph Hochhäusler , producció Alemanya 2023, amb Timocin Ziegler, Thea Ehre, Michael Sideris.RESSONS.

Sinopsi: En Robert porta una jaqueta de cuir i du els cabells bastant llargs. De cap manera és el policia normal que us podeu imaginar, almenys no del tipus que es troba a la majoria de pel·lícules alemanyes. Com a investigador encobert, té l’encàrrec de guanyar-se la confiança d’un criminal, en Víctor, fingint una relació amb la Leni, que ha quedat en llibertat condicional per a seguir-li el joc. Se les engiponen per a contactar amb en Víctor en una classe de ball: en Robert i la Leni -el gai, ella trans- formen una gran parella i aviat tenen el criminal enganxat. O és ell qui els ha atrapat? I, en definitiva, no hi ha més sentiments en joc en aquesta suposadament falsa història d’amor?

Millor Guió.

Angela Schanelec, per “Music:

Music, d’Angela Schanelec, producció Alemanya / França / Sèrbia 2023, amb Aliocha Schneider, Agathe Bonitzer, Marisha Triantafyllidou, Argyris Xafis. RESSONS.

Sinopsi: El mite d’Èdip és el nucli d’aquesta peça magistral de narració el·líptica en què cada detall, per petit que sigui, esdevé un signe, o no. Aquesta és una pel·lícula que ens transporta des de les muntanyes i platges de Grècia fins als llacs de Berlín, i des dels anys vuitanta fins als nostres dies. Entremig, hi ha una data que es pot comprovar: 2006 (amb futbol i dos minuts decisius per a Itàlia). Un nen nounat és rescatat d’una tempesta una nit. El paramèdic Elias i la seva dona l’accepten, li diuen Jon i el crien. Quan és jove, ataquen en Jon i comet un homicidi involuntari. La víctima no és altra que… Durant el seu empresonament, en Jon i una oficial de presons anomenada Iro es converteixen en parella. El magnetòfon reprodueix música barroca: la llista de reproducció inclou Monteverdi, Bach, Pergolesi.

Millor Contribució Artística.

Hélène Louvart, per la fotografia de”Disco Boy”, de Giacomo Abbruzzese:

Disco Boy, de Giacomo Abbruzzese , producció França / Itàlia / Bèlgica / Polònia 2023, amb Franz Rogowski, Morr Ndiaye, Laëtitia Ky, Leon Lučev. Opera prima. RESSONS.

Sinopsi: L’Aleksei és un jove bielorús que fuig d’un passat que ha d’enterrar. Amb una mena de pacte faustià, esdevé membre de la Legió Estrangera francesa a canvi de la promesa de la ciutadania francesa. Lluny, al delta del Níger, en Jomo és un activista revolucionari compromès en la lluita armada per defensar la seva comunitat. L’Aleksei és un soldat; en Jomo, un guerriller. Com a resultat d’una altra guerra sense sentit, els seus destins s’entrellaçaran.