Helen Mirren, Willem Dafoe i John Malkovich, protagonistes a Berlín

Helen Mirren, envoltada per la polèmica pel fet que una actriu no jueva incorpori el paper de la primera ministra israeliana Golda Meir i tanmateix irreconeixible pels efectes del maquillatge i la caracterització; Willem Dafoe que hi torna encarnant una ànima turmentada i John Malkovich que fantasieja fent de Neró, han protagonitzat sengles pel·lícules a les seccions paral·leles al Festival de Berlín.

Això, el dia que la competició ha tingut un únic film, el mexicà “Tótem”, i que, en altres apartats, s’han pogut veure la nova obra del sensible Ira Sachs, un entreteniment japonès que segurament passarà per Sitges, una del gallec Lois Patiño a la manera d’Apichatpong Weerasethakul, una d’ucraïnesa ambientada al seu país al moment de l’esfondrament de la Unió Soviètica…

Competició.

Tótem, de Lila Avilés , producció Mèxic / Dinamarca / França 2023, amb Naíma Sentíes, Monserrat Marañon, Marisol Gasé, Saori Gurza, Teresita Sánchez.

Sinopsi: Una gran casa on, al llarg d’un llarg dia, familiars i amics es reuneixen per a un doble ritual: és l’aniversari del jove pare i pintor Tona, però com que probablement serà el seu darrer aniversari, és també una cerimònia de comiat. També hi ha dualitat a l’ànima de la pel·lícula, amb el frenesí dels preparatius i l’espontaneïtat de la celebració que amaga la dimensió profundament arcaica i espiritual del títol. El cos afeblit de Tona és inicialment invisible, protegit en una habitació on intenta reunir les forces necessàries per a la cerimònia humanista en què rebrà tot l’amor i l’afecte necessaris per afrontar el seu darrer viatge.

Algunes reaccions.

Gerard Casau ha piulat: A ‘Tòtem’, Lila Avilés canvia els passadissos de l’hotel de ‘La camarista’ per una casa bulliciosa. L’espai és un altre, però es manté l’acostament a l’interior de personatges que parlen menys del que diuen. En aquest cas, una nena davant del vertigen del canvi. Jonatan Romney, a ‘Screen International’: El segon llargmetratge de Lila Aviles és una “peça temàticament rica [que] ofereix un conjunt d’estudis de personatges vius, mentre reflexiona sobre la vida, la mort i el temps”.



Berlinale Special.

Golda, de Guy Nattiv, producció Gran Bretanya 2022, amb Helen Mirren (Golda Meir), Liev Schreiber (Henry Kissinger), Camille Cottin.

Comentari del Festival: La “boira de guerra” evocada pel general prussià von Clausewitz i a la qual es fa referència en el títol del conegut documental sobre l’exsecretari d’estat nord-americà Robert McNamara, esdevé el “fum de la guerra” en aquesta minuciosa reconstrucció de la guerra del Yom Kippur l’Octubre de 1973 des de la perspectiva de Golda Meir, quarta primera ministra d’Israel i primera dona a ocupar el càrrec, membre del partit laborista i fumadora empedreïda. El fum l’envolta constantment, aparentment aportant l’olor acre de la batalla fora de la pantalla entre les forces israelianes, egípcies i sirianes directament a les oficines i la sala de guerra on Meir discuteix i dirigeix l’estratègia militar; i a la comissió d’investigació on rendiria comptes de decisions que van portar a la victòria però que van ferir o van costar la vida a milers. Una Helen Mirren gairebé irreconeixible dóna vida a un dels líders polítics més emblemàtics i influents del segle XX, interpretat anteriorment per Ingrid Bergman a la televisió i Anne Bancroft a l’escenari. Meir era una dona al centre d’un dramàtic episodi geopolític, en un moment potencialment fatal per al seu país, envoltada d’homes: els seus generals Dayan, Elazar i Sharon, i Henry Kissinger en una escena decisiva d’alta diplomàcia.

Algunes reaccions.

Peter Bradshaw, a la seva crònica a ‘The Guardian’ li posa 2 estrelles sobre 5 i en diu: Com a drama sobre la guerra de Yom Kippur, aquesta pel·lícula és desconcertantment avorrida. Com a retrat de Golda Meir, la primera ministra d’Israel en aquell moment, és encara pitjor. (..) drama majestuós, asfixiant i de vegades gairebé comatós, tipus pel·lícula de televisió, sobre la tensió als passadissos de poder d’Israel mentre va esclatar la guerra del Yom Kippur i el país s’enfrontava a Egipte, Síria i Jordània en una batalla per la seva mateixa existència (..) La Mirren, normalment una intèrpret tan brillant, porta una perruca grisa, un nas fals i una papada, amb mocador i bossa de mà ocasionals, la qual cosa la fa semblar com si interpretés a la Reina però fent la impressió de ser en Richard Nixon (..) Com a pel·lícula de guerra, és desconcertant; com a drama d’intriga política, no té vida; com a retrat personal de Meir, és inert i superficial. El retrat de Mirren finalment es veu eclipsat per les imatges de notícies d’arxiu de la primer ministre real rient animadament i fent broma i eclipsant en Sadat d’Egipte a l’acord de pau, amb mil vegades més energia i presència que la versió de ficció. Per què la pel·lícula no podria haver dramatitzat aquesta escena i haver-li donat a Mirren l’oportunitat de brillar? (..). Fionnuala Halligan, a ‘Screen International’: Malgrat l’excel·lent actuació de Helen Mirren com la política israeliana Golda Meir, la pel·lícula “prefereix evitar-la com a ésser humà [i] desviar-se de la seva política”. Leslie Felperin, a la seva crítica a ‘The Hollywood Reporter’: (..) Curiosament, per la seva darrera actuació com a gran dama de la història, interpretant a la primera ministra d’Israel Golda Meir, Mirren finalment ha optat per anar totalment com un espantall. Embolicada literalment de cap a peus amb làtex i grumolls, des de la perruca grisa amb ratlla al mig fins a les pròtesis de tou de la cama just a sobre d’un parell de sabates “Golda” característiques de Meir (..), Mirren és amb prou feines llegible. És tan irreconeixible que et preguntes si no haurien pogut animar el personatge amb efectes visuals i haver fet que ella hi posés la veu. Podria ser pràcticament qualsevol persona amb tot aquest maquillatge: Judi Dench, Lupita Nyong’o, Timothée Chalamet, la qual cosa no vol dir que l’artista de maquillatge i pròtesis del cabell Karen Hartley Thomas no mereixi elogis per la seva feina aquí (..) Malgrat haver estat enterrada en tota aquesta carn i arrugues, Mirren aconsegueix emocionar de manera molt eficaç amb la seva veu, imitant el toc, la marxa i la postura del mitjà oest de Meir (..) Tanmateix, la pel·lícula no tracta només d’ella i això no és un biopic com a tal. Més aviat, és una dramatització dels esdeveniments abans durant i una mica després de la guerra del Yom Kippur de 1973. (..) [Construieixen] Meir com un personatge dramàtic, subvertint la imatge d’àvia que encara tenen molts nord-americans que la recorden. Al mateix temps, mostrar-la fràgil i vulnerable en el moment en què transcorre la història humanitza una figura que s’ha anomenat la Dama de Ferro molt abans que Thatcher es fes càrrec d’aquesta etiqueta (..) .



#Manhole, de Kazuyoshi Kumakiri , producció Japó 2023, amb Yuto Nakajima, Nao, Kento Nagayama.

Sinopsi: En Kawamura és un jove prometedor amb una gran feina i una promesa el pare de la qual és propietari de l’empresa. Tot va bé al millor dels mons. Però després d’unes copes de celebració la nit abans del seu casament, cau en un forat profund de clavaguera. Atrapat i horroritzat pels incidents que s’amunteguen, es desespera per escapar i utilitza la seva única eina fiable, un telèfon intel·ligent, per trucar a la policia i als amics, i apel·lar a la multitud anònima de les xarxes socials. El rellotge avança sense pietat a mesura que s’acosta el matí. El nuvi arribarà a l’altar i viurà feliç per sempre?

Comentari del Festival: L’entusiasme del director Kazuyoshi Kumakiri pels nombrosos girs i girs del seu intel·ligent thriller és palpable i contagiós. El seu ús de l’espai confinat del forat profund de claveguera és hàbil, així com la manera en què agafa el ritme de la narració. El paper del jove en problemes està encarnat per l’ídol polivalent Yuto Nakajima que, a més del seu èxit estel·lar com a cantant, model i actor de televisió, demostra ser totalment convincent com a heroi que guarda un o dos secrets. A més, gràcies al seu propi ús eficient de l’etiqueta “Manhole”, l’alter ego de l’intèrpret Kawamura s’ha tornat gairebé tan popular com el propi actor.

Algunes reaccions.

‘Screen International‘: Per als fans del gènere asiàtic que s’enfronten a una tranquil·la nit de divendres, l’últim de Kazuyoshi Kumakiri fa prou per entretenir.

Seneca (Seneca – On the Creation of Earthquakes), de Robert Schwentke , producció Alemanya/ Marroc 2022, amb John Malkovich, Tom Xander, Geraldine Chaplin, Louis Hofmann, Lilith Stangenberg.

Comentari del Festival: Roma l’any 65 d.C. L’emperador Neró està assajant un discurs amb el seu mentor Sèneca en una classe de retòrica. Però això és, lamentablement, en va: la bretxa de coeficient intel·lectual entre els dos homes és massa evident. En sentir la superioritat del senador, el governant s’enfuria. Com que ja ha eliminat diversos familiars ben propers amb ràbia violenta, això no és un bon senyal. En Sèneca sospita que el cruel moviment de caps podria aplicar-se-li aviat també a ell. No obstant això, se sorprèn quan en Neró, en l’apogeu dels seus poders tirànics i normalment anomenat “senyor president”, ordena a en Sèneca que se suïcidi. Sabem per Tàcit que Sèneca es tallà els canells i que això féu que la seva dona, Paulina, molt més jove, se suïcidés. Robert Schwentke té el seu heroi sagnant durant un període de temps especialment llarg i, durant aquest “període interí”, el gran senador s’enfronta al món, però sobretot contra ell mateix. Schwentke ha fet una exhibició pirotècnica en una pel·lícula que és gairebé inigualable en el seu ús de frases exagerades, esquitxades de sarcasme i delit per la precocitat verbal. Impressionant i d’increïble actualitat, Sèneca es pregunta: és l’elit culta una víctima de la tirania o un col·laborador oportunista? És cert que és el moment de les al·legories polítiques

Algunes reaccions.

Wendy Ide, a ‘Screen International’: El drama històric exhibicionista de Robert Schwentke pren Lucius Annaeus Sèneca el Jove i el representa com un fanfarró insuportable i dubitatiu. Stephen Farber, a la seva crítica a ‘The Hollywood Reporter’ titula: John Malkovich torna a la Roma de Neró en una fantasia històrica mal entesa. I en diu: (..) Pot ser la primera gran pel·lícula ambientada a l’antiga Roma en un parell de dècades. Però aquells que esperen una aventura vívida com “Gladiator” o “Spartacus” o fins i tot una bogeria com “Quo Vadis” es sentiran molt decebuts per aquest estrany esforç per crear una fantasia històrica. John Malkovich té un paper protagonista estrany i s’absol amb prou fermesa. Però és més difícil d’entendre què va motivar el director Robert Schwentke, que té algunes pel·lícules d’èxit al seu crèdit (“The Time Traveler’s Wife”, “RED”, la sèrie ‘Divergent’) però no afegeix lluentor al seu currículum amb aquest trencaclosques.



Encounters.

Samsara, de Lois Patiño , producció Espanya 2023, amb Amid Keomany, Toumor Xiong, Simone Milavanh, Mariam Vuaa Mtego, Juwairiya Idrisa Uwesu.

Comentari del Festival: Laos. Desenes d’adolescents viuen i estudien junts en temples budistes. Un noi travessa el riu cada dia per llegir un text a una dona gran, que li serveix de guia per trobar el camí en el més enllà. Quan la dona mor, el seu esperit comença un viatge sensorial cap a la reencarnació en el seu següent cos. Per completar el viatge, has de deixar-te portar pel so i la llum. En aquesta conversa mantinguda a la frontera entre la vida, la mort i la meditació, Lois Patiño continua la seva exploració de la imatge com una experiència immersiva. Com en una pel·lícula d’Apichatpong Weerasethakul, el cicle del naixement, la mort i la reencarnació coincideix amb l’experiència de mirar. L’acte de veure i explicar històries es converteix en una experiència visionària única que, literalment, condueix l’espectador a una altra dimensió.



Algunes reaccions.

Sergi Sánchez,a Facebook: A les religions hinduistes, el Samsara és un terme en sànscrit que explica el cicle de la vida, que sempre acaba en un renaixement, en una reencarnació.“Samsara” [la pel·lícula] vol fer visible aquest viatge espiritual partint de la pròpia matèria del cinema com a cos que mor i ressuscita, sempre altrament (..) La gosadia de “Samsara” és extraordinària: allà on Apichatpong Weerasethakul identificava les reencarnacions de les seves pel·lícules dividides (“Tropical Malady”, “Syndromes and a Century”) amb una fosa a negre o amb diversos talls (“L’oncle Boonmee recorda les seves vides passades”), Patiño s’atreveix a representar aquest interval entre imatges, que és el que separa la vida de la seva rèplica imprevisible. És inevitable citar l’obra del cineasta tailandès, que impregna una pel·lícula que, per altra banda, és la més narrativa de Patiño: “La pròpia arquitectura del lloc t’evoca Apichatpong. Les plataformes dels rius, les mosquiteres de colors… La qüestió d’allò espectral; la naturalització del fantàstic i la mort; la presència dels dorments, dels que somien; el pòsit de la temporalitat…”, reflexiona. I la pròpia estructura del film, dividida en dues parts, una situada a Laos, en una escola de monjos budistes, i l’altra a Tanzània, en una comunitat de dones que treballen a granges d’algues. “Vaig intentar buscar el major contrast possible entre les dues parts de la pel·lícula”, explica. “Laos no té mar, Zanzíbar sí. Un país és budista, l’altre és musulmà. El primer segment és molt masculí, el segon és molt femení. Vaig anar generant xocs, però sense renunciar a crear ressons, rimes entre elles”. Fins i tot va utilitzar dos directors de fotografia diferents perquè “la manera com observàvem la realitat també mutés”. Així les coses, al capítol de Laos se satura el color per provocar una sensació d’estranyament a la mirada mentre que al de Zanzíbar “tot és més matèric, més tàctil, i trenca amb l’antropocentrisme”. No hi ha lloc per a allò exòtic en una pel·lícula que proposa treure la pell morta de l’experiència de l’espectador. Gerard Casau ha piulat: “Samsara” té un artifici tan estimulant com el de ‘Largo viaje hacia la noche’. Un instant de cine-experiència del qual no es recupera totalment (i és comprensible). I, després de ‘Lua vermella’, assenyala la singular mirada de Lois Patiño per al fantàstic.

Panorama.

Passages, d’Ira Sachs, producció França 2023, amb Franz Rogowski, Ben Whishaw, Adèle Exarchopoulous.

Sinopsi: L’últim dia del seu rodatge a París, el director de cinema Tomas dorm amb una dona i ho explica amb orgull al seu marit. Una relació apassionada, gelosa i narcisista es desenvolupa entre Tomas, Agathe i Martin.

Comentari del Festival: L’últim treball d’Ira Sachs (..) demostra una vegada més el seu talent per als drames de relacions observats amb cura. Hi ha un toc de cinema francès i un toc de Fassbinder al voltant dels tres protagonistes mentre les seves ferides personals redefineixen constantment les relacions de poder entre ells.

Algunes reaccions.

Gerard Casau ha piulat: No trobarem al festival una altra pel·lícula en què els protagonistes vesteixin tan bé (o, més ben dit, sàpiguen quines peces els cauen millor) que ‘Passages’. Ni un cineasta que tracti uns personatges tòxics i perduts amb tanta comprensió com Ira Sachs.

Inside, de Vasilis Katsoupis, producció Gràcia / Alemanya / Bèlgica 2023, amb Willem Dafoe.

Sinopsi: Ran d’un robatori que ha acabat malament, en Nemo, lladre d’art, es troba atrapat en un elegant àtic de Nova York. Tancat pel sistema de seguretat de gamma alta i envoltat d’obres d’art inestimables, ha de lluitar per sobreviure.

Comentari del Festival: El debut en el llargmetratge de Vasilis Katsoupis és una exploració existencial de les necessitats humanes i el valor de l’art i el luxe. Willem Dafoe convenç en el paper del lladre d’art deixat a la seva pròpia sort i lluitant amb un àtic de somni que es converteix en un malson.

Peter Bradshaw, a la seva crònica a ‘The Guardian’ li posa 3 estrelles sobre 5 i en diu: Hi ha un batec de pànic claustrofòbic i desesperació en aquesta pel·lícula; una cosa així com el que qualsevol de nosaltres podríem sentir en una exposició d’art modern i durant una llarga, llarga, estona no trobéssim la sortida. Potser la pel·lícula en si aspira a ser ‘cool’ i sense cap afecte per una peça d’art contemporani inimaginablement cara (..) Bé, aquesta pel·lícula mai no és avorrida i Dafoe té una intensitat màrtir i una demacració d’anacoreta (em vaig trobar pensant en el seu paper de Crist de Scorsese.) Potser la qüestió és que la inversió en art súper rica ja és una presó espiritual estèril. O potser Katsoupis i Hopkins [Ben Hopkins, guionista] suggereixen una altra cosa: que mentre la humanitat decau i mor com el lladre ermità de Dafoe, l’art continua, persistint a la seva manera cruel i fins i tot ofereix una mena d’escapament. És una experiència estranya i tancada: el domini de la pantalla de Dafoe la manté significativa. David Rooney, a la seva crítica a ‘The Hollywood Reporter’: (..) El que en treguis del primer llargmetratge narratiu dels director publicitari Vasilis Katsoupis dependrà del que t’abelleixi una altra de les embriagadores capbussades de Willem Dafoe en l’ànima turmentada d’un personatge (..) Tanmateix “Inside” podria representar un nou extrem, atrapar l’actor sol a la pantalla durant tota l’estona, a part d’un o dos desviaments de somnis breus, per lluitar amb la tecnologia d’una casa intel·ligent de luxe amotinada i, sobretot, amb ell mateix (..) “Inside” també és, s’ha de dir, una mica d’exercici masturbatori, del tipus que és irresistible per a un actor intel·ligent com Dafoe. El compromís total de la seva actuació mentre Nemo s’enfonsa en espiral cap a la bogeria és ajudat per la imaginació de Katsoupis i Hopkins [els guionistes], que li llança contínuament nous reptes a mesura que s’allarga el seu confinament i es fa evident que ningú vindrà a alliberar-lo o arrestar-lo (..).



Ty mene lubysh? (Do You Love Me?), de Tonia Noyabrova, producció Ucraïna / Suècia 2023, amb Karyna Khymchuk, Maksym Myhayilychenko, Natalia Lazebnikova, Oleksandr Zhyla, Daria Palagnyuk.

Sinopsi: Ucraïna en el moment del col·lapse de la Unió Soviètica. La vivaç Kira, de 17 anys, és testimoni de com es desfan la seva família i el país on viu. Les transformacions a nivell personal li arriben a poc a poc però són radicals. El món sencer tremola.

Comentari del Festival: Parant molta atenció als detalls (reconstruïts amb amor) i impregnada pel món dels objectes, la història semiautobiogràfica iniciàtica de Tonia Noyabrova representa l’arribada de l’autosuficiència com un adéu a les il·lusions de la infància. Entrellaçant diversos episodis, la seva pel·lícula narra la transformació progressiva però radical que s’està produint. El camí cap a la independència és incert i de vegades dolorós.

Algunes reaccions.

Allan Hunter a ‘Screen International’: Una història iniciàtica agudament observada guanya una ressonància addicional a l’escenari d’una Ucraïna tumultuosa del 1990, un any abans de la caiguda de l’URSS.

FOTO DE L’APUNT: “Tótem”.