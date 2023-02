Berlín 2023: bon debut de la basca Urresola, envoltada de noms -Petzold (divertit), Canijo (claustrofòbic), Brandon Cronenberg (terrorífic), Hong Sangsoo (juganer)

Arriben bones ressenyes de la presentació en concurs a la Berlinale 2023 de la coproducció basco-catalana “20.000 especies de abejas”, en les quals els cronistes no s’estan de fer comparacions amb “Alcarràs”, de Carla Simón, que aquest any és al Jurat.

La jornada festivalera ha reunit un bon grapat de noms coneguts, com l’alemany Christian Petzold que, pel que diuen, ha ofert una sorprenent pel·lícula prou divertida, o el portuguès João Canijo, que es veu que es passa de claustrofòbic -amb un film que, a més a més, té una mena de rèplica, imatge especular, en una altra pel·lícula, del mateix títol, amb les paraules invertides, i que es veurà en una altra jornada de Berlín, a la secció Panorama-. Completen el firmament estelar de cineastes del dia el fill de David Cronenberg, en Brandon, que no es queda curt parlant de terror, i el prolífic sud-coreà Hong Sangsoo, que en aquesta ocasió no ha acabat de fer el pes a tothom.

Competició.

20.000 especies de abejas (20,000 Species of Bees), d’Estibaliz Urresola Solaguren, producció País Basc / Catalunya, amb Sofía Otero, Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain, Itziar Lazkano, Sara Cózar.

Sinopsi: la Cocó és una nena de vuit anys que no encaixa amb les expectatives de la resta i no entén per què. Tothom al voltant seu insisteix a dir-li Aitor, però no es reconeix en aquest nom ni en la mirada dels altres. La seva mare, Ane, que passa per una crisi professional i sentimental, aprofitarà les vacances per a viatjar amb els seus tres fills a ca la mare, on viu també la seva tia Lourdes, estretament lligada a la cria d’abelles i la producció de mel. Aquest estiu que canviarà les seves vides obligarà aquestes dones de tres generacions molt diferents a enfrontar-se als dubtes i els temors, i, sobretot, a Ane a ser per fi honesta amb si mateixa.

Algunes reaccions.

Xavi Serra, a la seva crònica al diari ‘Ara’: (..) Rebuda amb una ovació al Festival de Berlín, aquesta coproducció basca i catalana s’endinsa en l’univers infantil de la Coco durant l’estiu que passa amb la seva mare i germans a la casa familiar dels avis. El taller d’escultura de l’avi, la piscina del poble i, sobretot, els ruscs d’abelles de la tia són els escenaris d’una història amb moltes capes sobre identitats que lluiten per obrir-se pas, els prejudicis que entelen les mirades i la importància del nom que triem per a nosaltres. I Xavi Serra hi entrevista Estíbaliz Urresola, que, entre altres coses diu: (..) m’agradaria que servís per apropar la realitat dels nens trans i generar diàleg i debat (..) A l’euskera els adjectius no tenen gènere i, a més, té un registre que s’utilitza molt en el tu a tu i que permet referir-se a una tercera persona sense utilitzar el gènere. I això és important per al personatge de Coco, perquè li permet relacionar-se amb altres personatges sense la marca del gènere i així guanyar territori. I en una pel·lícula que parla d’identitats diverses em semblava important la diversitat lingüística (..). ‘Screen International‘: (..) crea un mosaic texturat de veus i vistes sense perdre mai la nostra simpatia per la seva protagonista prepubescent. Guy Lodge, a la seva crítica a ‘Variety’: La reeixida ‘opera prima’ d’Estibaliz Urresola Solaguren tracta la crisi de gènere de la seva protagonista de vuit anys amb cura i compassió, però també està atenta als ritmes i conflictes familiars més amplis. Amb el temps, històries com “20.000 espècies d’abelles” arribaran a ser tan habituals dins del gènere dels relats iniciàtics com les històries del primer amor o el desamor: una noia jove, infeliç a la seva pell i en desacord amb la seva família, finalment reconeix el seu gènere al llarg d’un estiu cabdal i convenç als altres perquè també el reconeguin. (..) La pel·lícula no s’afirma com un drama temàtic, en gran part perquè, a mesura que Solaguren presenta els passos graduals de la seva protagonista de vuit anys cap a l’autorealització, la seva pel·lícula no té gaire tema per on començar (..) [Coco] troba un aliat, però, en la seva tia àvia Lourdes (Ane Gabarain, meravellosa), una apicultor pacient i pragmàtica que la creu en la seva paraula quan diu qui és, i l’encoratja a més a trobar un nom per ella mateixa. La Lourdes també l’omple d’alguna reconfortant mitologia apiana basca, animant-la a compartir secrets i confessions amb els ruscs quan ningú més l’escolti. El guió discursiu de Solaguren troba molt farratge metafòric en les estructures comunals de la natura, en relació amb els conflictes i les aberracions de la vida familiar humana. Alfonso Rivera, al seu comentari a ‘Cineuropa’: Estíbaliz Urresola debuta com a directora amb una pel·lícula sensible, activista i commovedora, protagonitzada per un grup d’actrius excepcionals (..) Crec que tinc raó de pensar que Carla Simón, que fa un any va guanyar l’Ós d’Or i que ara forma part d’aquest jurat de Berlín, trobarà similituds amb el seu “Alcarràs” en aquesta pel·lícula, que també se centra en la vida rural, els canvis i la llar, encara que els conflictes que planteja són diferents, però igualment universals (..) L’aparició de la filla/germana/neboda/néta transsexual actuarà com a detonant per a totes elles [les dones de diferents generacions de la família]. Cadascuna reaccionarà de manera diferent, oposada o enfrontada, ja que no sempre s’accepta el canvi quan ens hi trobem. La cineasta, el curtmetratge de la qual, “Cuerdas” es va projectar a la Setmana de la Crítica de Canes, aborda ara la pluralitat, l’exploració i la transformació amb una sensibilitat estratosfèrica, una narració rica en subtileses i símbols (tot i que amb una durada excessiva de dues hores) i un treball magnífic de les seves actrius. Patricia López Arnaiz i Ane Gabarain són tremendes com l’Ane i la Patria, respectivament, però no hi ha prou adjectius per elogiar la Sofía Otero (vigileu-la, és impossible no sucumbir al seu talent). Jordan Mintzer, a la seva crítica per a ‘The Hollywood Reporter’: (..) aquesta commovedora crònica de la transició gradual d’una criatura de 8 anys, i l’efecte que té en una família durant les seves vacances d’estiu, aconsegueix ser alhora oportuna i atemporal, fent que el seu tema candent se senti com part d’un més gran i espiritual cicle de vida i de pèrdua. Portada per un cinema impressionantment fluïd i decididament naturalista, amb actuacions que mai toquen una nota falsa, “20.000 especies de abejas” marca un debut assegurat, aconseguint un crescendo emocional lent però segur durant els últims minuts. L’estil i l’ambientació específics de la pel·lícula són evidents des del primer moment, submergint-nos en un món que anem descobrint al llarg de dues hores sense presses. Utilitzant una càmera de mà i un enfocament semblant a un documental, Urresola Solaguren captura esdeveniments cabdals com si es desenvolupessin en silenci en temps real, sense emfatitzar mai el drama que bombolleja constantment sota la superfície. Els seus mètodes recorden el treball tant de Ken Loach com dels germans Dardenne, així com d’una nova generació de directors espanyols com ara Carla Simón, que l’any passat va guanyar l’Ós d’Or de Berlín amb “Alcarràs” (..). Violeta Kovacsics, a la seva crònica d’ ‘OtrosCinesEuropa’: (..) La història d’una nena trans en ple procés de comprensió del que li està passant, es presenta a Berlín en un moment en què sembla que el drama rural costumista s’ha instal·lat en cert cinema espanyol per conviure amb una altra de les seves grans tendències, la del thriller amb rerefons sociopolític (..) A la manera d'”Estiu 1993″, Estibaliz Urresola Solaguren privilegia el punt de vista de la nena protagonista. Tot i això, no és dogmàtica en la proposta: la pel·lícula se centra tant en la filla com en la mare, atrapada entre les seves tribulacions, les de la seva filla i les de la seva pròpia mare, una dona catòlica. A diferència del cinema de Simón (amb qui la compararan pel mateix fet de ser a Berlín, però també pel retrat familiar i rural), el drama s’imposa al realisme. Tant a “Estiu 1993”, com a “Alcarràs”, hi ha un treball amb els llocs i especialment amb els actors que sorgeix de la pròpia realitat. En el cas de “20.000 especies de abejas”, com passava a “Cinco lobitos”, les intencions són bones, però la forma, la del costumisme academicista, resulta una mica antiga. Són pel·lícules excessivament literals (..).



Roter Himmel (Afire), de Christian Petzold , producció Alemanya 2023, amb Thomas Schubert, Paula Beer, Langston Uibel, Enno Trebs, Matthias Brandt.

Sinopsi: En Leon i en Fèlix tenien previst passar l’estiu junts en una casa de vacances a la costa del Bàltic. Volien ser-hi com a amics, però també per treballar: un, en el seu segon llibre; l’altre, muntant la seva carpeta d’art. Però la Nadja i el Devid també hi són, i porten moltes vibracions positives amb ells. Quatre joves experimentant amb l’amor, encara que això no li resulti fàcil a en Leon. El seu manuscrit inacabat el persegueix allà on va, ja sigui a la casa d’estiueig o a la platja. El bon humor dels altres sovint fa que el seu caigui en picat. La visita de l’editor és imminent. Però, quan aquest últim arriba amb el seu petit cotxe enginyós, el bosc comença a cremar. Plou cendra, el cel es torna vermell i una relació-drama que fusiona intensitat física i sublimació artística pren un gir cap a una nova dimensió.

Algunes reaccions.

Wilhem Tár ha reclamat, a Twitter: Os d’Or per a Christian Petzold. Ben Croll, a la seva crítica a ‘IndieWire’: El cineasta canvia la història amb H majúscula de “Phoenix” i la fantasia romàntica d'”Undine” per un estudi de personatges més suau, i de vegades sorprenentment divertit (..). Jonathan Romney, a ‘Screen International’: Hi ha moltes més rialles a “Afire” del que mai hi ha hagut en una pel·lícula de Christian Petzold, però de mena irònica i sofisticada. Gerard Casau n’ha piulat: A ‘Afire’, un escriptor és perseguit per l’acte (el treball) creatiu, convertit en una barrera per a relacionar-se amb el món. I Christian Petzold hi conjuga inesperadament la dinàmica entre els personatges com una ‘screwball’ baixada de revolucions. David Rooney, a la seva crítica per a ‘The Hollywood Reporter’ en diu: Deixant enrere l’enigma de conte de fades de la seva darrera pel·lícula, “Undine”, Christian Petzold, a “Afire” torna al realisme cru més característic de la seva obra, fins i tot quan ha flirtejat amb el gènere, des del ‘noir’ ¡ el melodrama fins al thriller hitchcockià. L’autor alemany també s’allunya de les ciutats densament poblades que han estat habituals a la seva filmografia, deixant els seus personatges en l’entorn aparentment tranquil d’una ciutat de platja adormida al mar Bàltic i una casa d’estiueig en boscos idíl·lics. Però el cel es torna vermell a mesura que els incendis forestals s’acosten, plou cendra i la vida salvatge fuig. L’ansietat provocada pel desastre natural es fa ressò dels dubtes sobre si mateix del personatge central, Leon (Thomas Schubert), que ha fugit de Berlín per treballar en el manuscrit de la seva nova novel·la, amb l’ànim tocat per la resposta tèbia del seu editor. L’acompanya en Felix (Langston Uibel), la família del qual és propietària de la casa on s’allotjaran. Però els seus plans comencen a fallar de seguida (..) Petzold, retratista de personatges molt incisiu, no perd el temps a mostrar-nos com de diferents són aquests dos amics (..) La molèstia de l’escriptor continua quan finalment arriben a la casa i descobreixen que la compartiran amb una dona que la mare de Felix es va oblidar d’esmentar (..) Els dos homes no es troben físicament amb la seva companya de casa sorpresa, Nadja (Paula Beer), fins al cap de dos dies, però la senten cada nit fent sexe sorollós i vigorós a l’habitació del costat (..) Tot això sembla inusualment lleuger i magre per a una pel·lícula de Petzold, sense els seus elements habituals de context polític, econòmic, històric o social, gairebé com si es desviés cap al territori d’Eric Rohmer, amb un toc de Mia Hansen-Løve. Però a mesura que les informacions sobre els incendis es tornen més preocupants i el so dels bombardejos d’aigua sobrevolant la zona es fa més freqüent, s’hi introdueix un subtil indici de mal presentiment. De vegades, això recorda el thriller eròtic d’Alain Guiraudie “El desconegut del llac”, tot i que el temor a l’Afire no funciona de la manera que podríeu esperar (..) Feta sense música no diegètica ni treball de càmera que cridi l’atenció, en línia amb l’estètica minimalista de l’escola de Berlín, aquesta és una pel·lícula enganyosament senzilla i directa, però amb capes emocionals, ben interpretada per un repartiment ajustat. (..) Per a un director conegut pel seu treball amb protagonistes femenines (amb Nina Hoss com a musa de llarga data abans de Beer), la perspectiva masculina aquí és una relativa raresa. Però no es fa a costa del caràcter de Beer; La Nadja és totalment autònoma i no es defineix de cap manera per la manera com la veuen els homes (..).



Mal Viver (Bad Living), de João Canijo , producció Portugal / França 2023, amb Anabela Moreira, Rita Blanco, Madalena Almeida, Cleia Almeida, Vera Barreto

Sinopsi: Cinc dones regeixen un vell hotel, intentant salvar-lo de la decadència inexorable. Un conflicte de llarga data, potser irreparable, els pesa: són mares que no poden estimar les seves filles, que al seu torn no poden ser mares. Quan la jove Salomé arriba a l’hotel, es tornen a obrir velles ferides. Entrapada entre el ressentiment i la recerca d’una sortida, la seva mare, la Piedade, pren una decisió dràstica.

Algunes reaccions.

Gerard Casau n’ha piulat: No tinc clar si les desercions a la projecció de ‘Mal viver’ van ser una reacció de rebuig al film o la constatació que la fatiga festivalera no és el millor context per afrontar aquest melodrama aclaparador i sec, que segurament es beneficiï d’una revisió. Lee Marshall, a ‘Screen International’: (..) és una obra inquietant amb una sensació de ritual, com si els seus cinc personatges centrals haguessin estat posseïts per les ànimes d’algun grup de teatre grec antic.Violeta Kovacsics, a la seva crònica per a ‘OtrosCinesEuropa’: (..) indaga també en les relacions familiars. Aquesta és, també, una pel·lícula de secrets, encara que aquests es van desvetllant de manera més oberta i narrativa. (..) Canijo és summament virtuós en la seva posada en escena, i no obstant el relat no l’acompanya. Claustrofòbica com el cinema de Martel, el malestar del qual sembla voler reproduir, “Mal viver” es construeix a través de marcs, de reflexos, de quadres dins dels quadres i de murmuris o converses que s’intueixen. El pla esdevé així un llenç a observar amb atenció, perquè sempre és complex, sempre hi ha un detall amagat. Potser “Mal viver” té més a veure amb l’arquitectura, el plànol i l’espai de l’hotel decadent on té lloc el gruix de la pel·lícula (..).



Berlinale Special.

Infinity Pool, de Brandon Cronenberg, producció Canadà / Croàcia / Hongria 2022, amb Alexander Skarsgård, Mia Goth, Cleopatra Coleman.

Sinopsi: A les platges verges, el mal brilla sota un sol pur mentre el personal llegeix el més mínim desig als teus ulls: en James i l’Em estan gaudint d’unes vacances perfectes. Però un dia quan surten per les portes del complex de luxe amb la seductora i misteriosa Gabi, s’esdevé un tràgic accident i de sobte no hi ha marxa enrere per a la parella. Es troben en un món paral·lel de violència, hedonisme sense límits i horror indescriptible, i s’enfronten a una elecció inimaginable sota la política de tolerància zero amb el crim de l’illa: ser executat o, si t’ho pots permetre, veure com et mors! Què passa quan la vida i la mort són tan semblants que ja no les pots diferenciar?

Algunes reaccions.

Xavi Serra, a la seva crònica al diari ‘Ara’: (..) El fill de David Cronenberg firma una nova faula de terror extrem sobre identitats fracturades (..) Qualsevol diria que estem veient una pel·lícula del pare del director, però és que a Brandon Cronenberg no sembla que li preocupin les comparacions, sinó continuar explorant les possibilitats del terror que obre les portes de l’inconscient, un espai mental i físic sense moral on conviuen (i es confonen) la violència i el desig (..).

Encounters.

mul-an-e-seo (in water), de Hong Sangsoo, producció Core del Sud 2023, amb Shin Seokho, Ha Seongguk, Kim Seungyun.

Sinopsi: Un jove actor decideix deixar la interpretació i fer un curtmetratge. El petit equip format per l’actor, el càmera i la protagonista femenina arriba a l’illa de Jeju, rocosa i escombrada pel vent. A la recerca d’una idea, el jove actor explora l’entorn, espera que surti la llum adequada i contempla l’horitzó des de la costa. Un dia albira una figura entre les roques al fons d’un penya-segat, i això el porta a donar el pas i intercanviar-hi unes paraules. Gràcies a aquesta conversa, i a una cançó d’amor escrita anys abans, per fi té una història per explicar.

Comentari del Festival: Hong Sangsoo torna a la Berlinale amb la seva pel·lícula més íntima i poètica en què totes i cadascuna de les imatges han estat elaborades amb cura, com una pintura impressionista. El resultat és un aquari en el qual us encantaria estar immers.

Algunes reaccions.

Jaime Pena ha piulat: Les pel·lícules de Hong Sangsoo es divideixen per a mi entre les que m’agraden molt i les que m’agraden moltíssim. Doncs bé, a la trentena (més o menys) ha estat la vençuda: IN WATER no m’agrada ni tan sols una mica. Gerard Casau n’ha piulat: (..) en desenfocar la imatge, Hong Sangsoo convida a passejar la mirada lliurement pel pla impressionista. I, per fi, els seus personatges no només diuen que fan cine, sinó que també el roden. Un Hong menor? Un Hong juganer. En Xavi Serra, a Twitter, li diu a Casau: Té una mica de pel·lícula d’estiu de Rohmer, no? I si m’apures també d’Apatow, encara que això últim potser m’ho sembla pel Jonah Hill alemany que la protagonitza. I en Casau que li respon: Totalment. De fet, les neures del prota em sembla que també tenen un punt hongsangsoonesc. En fi, diàleg de crítics!.



FOTO: l’equip de “20.000 especies de abejas” a la presentació del film a la Berlinale 2023.