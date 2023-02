Un any després…

La recent amenaça nuclear de Putin, des d’un punt de vista estratègic, pot tenir un efecte important en les decisions que la comunitat internacional podria prendre, encara que fins ara no s’ha vist una utilització directa d’aquesta amenaça en el conflicte. No obstant això, la possessió d’armes nuclears per part de Rússia té una afectació real en la dinàmica del conflicte:

Intimidació: La possessió d’armes nuclears per part de Rússia, tal com passava durant la guerra freda, té un objectiu principal d’intimidació cap als altres països i dissuadir-los de prendre mesures agressives o que Rússia les pugui considerar una agressió directa. Això provoca una limitació de les seves possibles respostes militars a la invasió russa. Pressió política: La possessió d’armes nuclears també és utilitzada com a eina de pressió política per a Rússia, ja que té una clara intenció de mostrar el seu poder i influència. Això també afecta directament en les decisions a prendre per part dels països afectats pel conflicte. Escalada del conflicte: L’amenaça nuclear també contribueix a l’escalada del conflicte, ja que la resta de països podrien respondre amb agressivitat si senten que la seva seguretat també està en perill. Això podria portar a un augment de la violència i, potencialment, a una situació encara més perillosa.

Tercera guerra mundial

Amb tots aquests elements enumerats la guerra a Ucraïna ha generat preocupacions sobre el risc d’una tercera guerra mundial. Això és a causa dels interessos estratègics i les aliances internacionals que estan en joc en aquest conflicte, eix EUA-UE i Rússia-Xina.

Per evitar una escalada més greu del conflicte, és important que la comunitat internacional treballi d’una forma realista per a trobar una solució a curt termini. Això inclou la implicació d’organitzacions internacionals, com l’ONU i altres estats que fins ara s’han mostrat més allunyats del conflicte, per a ajudar a mediar i buscar una solució diplomàtica.