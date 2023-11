RETRETA DE DISSABTE

Avui fa 504 anys que, a València, s’inicià la revolta de les Germanies. I 77 que es va crear l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura, UNESCO. També en fa 154 que va néixer a Palma la poetessa i traductora Maria Antònia Salvà i Ripoll:

Sota el cel d’horabaixa que l’empara

natura tota se condorm en pau,

només mon cor és dolçament esclau

d’un remoreig que no s’apaga encara;

d’un remoreig que vol tornar cançó

i és prop i és lluny, i és calma i és passió.

I també en fa 176 que morí indecentment jove, 34 any, el músic Félix Mendelssohn que, com Mozart, començà a compondre sent una criatura, als 10 anys. L’escriptor i pensador Johann Wolfgang von Goethe demanava que tocàs per ell quan la llangor el perseguia.

Avui també és la festa de sant Carles Borromeu i, entre d’altres sants i santes, d’Amanç o Amanci de Rodès, que va ser el primer bisbe, en el segle cinquè, d’aquesta comarca del Conflent i de la vida del qual no se’n sap res.

Declina el primer dissabte de novembre amainant el vent que ens ha castigat força i la moixa, setze anys alimentats per la seva permanent malsofridura, em pren la butaca i no pensa abandonar-la en tota la nit.