MOSSÈN ALCOVER, 162 ANYS

Avui fa 162 anys que va néixer a Manacor Antoni M. Alcover i Sureda, qui va ser considerat apòstol -segurament per la seva condició de clergue- de la llengua catalana. D’ell va néixer l’obrassa del Diccionari Català-Valencià-Balear que no va veure acabat. Feiner incansable, polemista punyent, caparrut extrem, de tracte poc afable, els catalanoparlants seguim devent-li molt i el millor que podem fer per mirar de rescabalar aquest compte pendent amb ell és usar sempre i en tot lloc el català. Per educació, efectivament.

També en fa 142 que va néixer a Dublin James Joyce, res a veure amb mossèn Alcover; en tot cas un caràcter fort i poc mal·leable. Llegir-lo eixample els pulmons, la bellesa i la vivor.

I també és la Candalera, o Dia de la Presentació de Jesús al Temple. Els que encara no heu desmuntat el betlem, ho heu de fer avui, que es donen per acabades les festes de Nadal.