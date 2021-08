Harmònica de vidre contra

la solitud que s’enrodilla,

cos que es plega com el silenci

de les flors i de les violes.

Viola de roda a favor

de la pell en crit i encesa

com la ira injusta de qui mana

encerclar les veus i els bats

Arpa de boca per empènyer

el destí escrit del miserable,

per seguir obrint rases fondes

per als ilotes que mereixen

l’oblit enterrat en calç viva