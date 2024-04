LA REPÚBLICA I BUNYOLA

A Bunyola, com cada any al voltant del catorze d’abril, avui al migdia s’han homenatjat els assassinats pel feixistes que el 1936 s’aixecaren contra el govern legítim republicà i que foren enterrats a la fossa comuna del cementiri. Enguany ha estat el galerista Ferran Cano, net d’Emili Darder, el batle màrtir de Ciutat, qui ha fet el parlament per posar en valor el republicanisme i advertir que no ens cal oblidar tot el que passà aleshores perquè és el que els hereus dels revoltats ara fa 88 anys volen. Perquè segueixen sembrant l’odi, l’agressivitat, la intolerància i el totalitarisme. Són aquí, entre nosaltres, els feixistes, negant els drets que ens dignifiquen, embarrant la llibertat, blasmant la diversitat i menystenint qualsevol esforç per cohesionar la ciutadania. Són aquí i els hem de contenir.