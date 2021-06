Pere Quart, o Joan Oliver i Sallarès, ens recomanà malfiar-nos de la història i somniar-la, refer-la. També ens assabentà que res no és nou, res no mor, tot és ahir i que sempre és de nit si el pensament no lluu.

Enganxem-nos-hi, prenguem els seus claus ardents aprofitant que avui fa trenta-cinc anys que està de vacances i, sobretot, acceptem el seu llegat contingut en el poema Codicil de poeta inclòs, precisament, en el seu recull Vacances pagades, editat el 1960:

Us llego, amics, senzillament,

els tres quefers humils de sempre:

viure (i menjar) amb decòrum cada dia;

si podeu, endegar cobejança i luxúria;

pensar (creure o dubtar)

en la certesa i les hipòtesis

de la mort de la carn

i la vida nova de l’ànima.

No hi ha res més a fer; i ja basta.

La resta és literatura.