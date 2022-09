La Vikipèdia assenyala que tal dia com avui de l’any 1435 va néixer a Gandia Joan Roís de Corella, un nom primeríssim de la literatura catalana dels segle XV. Potser que sigui massa aventurat posar com a data de naixement el dia d’avui quan les dates, en fer tants segles, ballen força. Tanmateix l’efemèride importa poc mentre servem memòria d’aquesta gran figura literària que es va relacionar amb Ausiàs March i els altres escriptors de València del seu temps. Escriví en prosa i en vers sobre temes religiosos i profans amb un llenguatge depurat i molt atractiu.

Fa bé recordar avui, faci o no faci anys, el seu poema “La balada de la garsa i l’esmerla” que canta magistralment Raimon:

Ab los peus verds, los ulls e celles negres,

penatge blanc, he vista una garsa,

sola, sens par, de les altres esparsa,

que del mirar mos ulls resten alegres;

i, al seu costat, estava una esmerla,

ab un tal gest, les plomes i lo llustre,

que no és al món poeta tan il.lustre,

que pogués dir les llaors de tal perla;

i, ab dolça veu, per art ben acordada,

cant e tenor, cantaven tal balada:

“Del mal que pas no puc guarir

si no em mirau

ab los ulls tal que puga dir

que ja no us plau

que jo per vós haja a morir.

Si muir per vós, llavors creureu

l’amor que us port,

e no es pot fer que no ploreu

la trista mort

d’aquell que ara no voleu;

que el mal que pas no em pot jaquir

si no girau

los vostres ulls, que em vullen dir

que ja no us plau

que jo per vós haja a morir”.

https://www.youtube.com/watch?v=HJIAC8CmQ68