“Curtor”, segons indica el Diccionari Català-Valencià-Balear, vol dir qualitat de curt en tots els seus significats, especialment manca de llargària suficient, curtedat de geni i escassesa d’enteniment, manca de talent. I a la veu “curt” se’ns precisa que pot significar que hom té poc seny, escassa intel·ligència.

La curtor, d’aquesta manera, irrita, destrempa i genera desconfiança; temor fins i tot. Per això se sol dir “val més habitar amb un dolent que amb un curt”.

Unes declaracions públiques d’un neofeixista elegit per formar part del Consell de Mallorca referides al medi ambient i al canvi climàtic han fet emergit amb una força descomunal la curtor que el domina. I com que aquesta mancança és atrevida, l’expressa sense cap mania, orgullosament, es diria. L’apologia de la ignorància, juntament amb la de l’odi, és una marca profunda del neofeixisme d’arreu. Sent així, la força que aplega tots els negacionismes necessita al capdavant dels seus quadres persones d’enteniment tou i talent dòcil, manipulables i alienables per imposar el seu pensament únic a través sempre de totes les menes de la violència.

Que la curtor descomplexada del neofeixisme hagi entrat amb força a les institucions públiques de l’arxipèlag decep, irrita, treu de polleguera. Com a poc.