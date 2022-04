“Vent marçal, fort temporal”. De l’oratge d’un març excepcional, 2022, des del Camp de Túria.

A hores d’ara, finit aquest març del 2022, un d’aquells que fan bo allò de “Març marçot, porta la vella al clot”, un març que a la vora de la Mediterrània ibèrica ha marcejat de valent, però no per variabilitat, sinó per incomoditat permanent (“Pel març marçot, no et lleves el tricot“), pense que no us descobriré cap secret en dir-vos que hem tingut un oratge realment excepcional, que, per altra banda, ha semblat acompanyar l’horror i el trasbals que ens ha portat una nova guerra a Europa, conseqüència d’interessos d’una minoria de gent privilegiada, cobdiciosa, que no dubta a massacrar vides i pobles –de tots els combatents– per aconseguir els seus intolerables –i suïcides per a les generacions futures– objectius d’acumulació sense límits.

La meteorologia d’aquest març passat, a la fi mort i soterrat, no l’enyore com a humà acostumat i necessitat d’una mica de llum i escalfor diàries, sinó com a afeccionat a la mesura i seguiment de l’oratge; perquè ha estat una font d’excepcionalitats, sense sortosament haver portat associats gaires danys humans ni materials en general; potser per haver-li mancat l’energia de la mar, la calor típica de la tardor, que restava ben freda per l’hivern, si bé no tant com ho era abans del canvi climàtic de l’era del capitalisme –el Capitalocè, millor que no pas Antropocè, un terme eufemístic que dilueix les responsabilitats del sistema econòmic, que al capdavall podem canviar–, que ja comença a alterar significativament la troposfera, però tan a poc a poc que, quan arribarem a adonar-nos-en –si més no, no hi és fàcil la correlació–, potser hi haurem fet massa tard.

Aquest març del 2022 a molts indrets del País Valencià hem batut rècords de pluja recollida en dècades –entre 500 i 600 mm del 16 al 23 a Eslida, Barx, Gandia, Benissili, Castell de Castells, etc., segons dades d’AVaMet–, la qual, com he dit abans, potser hauria resultat més catastròfica d’haver-se esdevingut una situació semblant durant la tardor. Ha plogut sobretot a la capçalera de rius i barrancs, que bona falta en feia, i ens ha permès de gaudir i patir alhora, en veure’ls tornar a omplir-se de vores a vores. Ací a prop de casa, el Túria i el Carraixet em feien rememorar riuades i barrancades d’antany, patides per la meua família. Recorde llevantades tardorals on el pare anava a desengolar el camp negat d’aigua i de tant en tant s’allargava al Carraixet, per a veure si la crescuda amenaçava d’eixir-se’n de mare i llavors segellar les portes de casa. El Carraixet, el Barranc Gran que naix a la serra Calderona, sempre ha estat un nexe paisatgístic i sentimental de la meua vida: uneix el meu poble de naixença amb el meu poble d’adopció i ha posat nom i experiència pregona al respecte als camins d’aigua, que en poques hores poden mudar el seu dringar suau de rierols cristal·lins en un aspre brogit de vermelloses onades, esdevenint cabalosos rius de fang, arrossegat per la força de l’aigua embravida.

Com a l’abril de l’any passat, trobem un bloqueig anticiclònic com a causa fonamental d’aquesta inestabilitat enquistada per setmanes; un bloqueig anticiclònic diferent al de l’hivern passat, pels seus efectes meteorològics completament oposats: en aquest cas, vent de mar, núvols, insolació i amplitud tèrmica entre dia i nit mínimes, alta humitat, més sensació de fred (pel vent i la humitat) i pluja freqüent. Efectivament, durant el mes de març d’enguany un intens centre d’altes pressions, que habitualment és a prop nostre –i que reconeguem centrat a l’arxipèlag de les Açores–, hi havia restat per terres de més al nord, generant-nos vents marítims i desviant les masses atlàntiques fredes i inestables cap al sud, fins a la península Ibèrica, entrant pel golf de Cadis i fent el recorregut d’oest a est cap a la nostra Mediterrània, portant successives DANES i centres de baixes pressions, que reforçaven el vent de mar i ens enviaven fronts actius de pluja. Un forta depressió batejada com a “Cèlia”, generada durant la setmana fallera, fou la responsable de les pluges més importants. Situació que, a més i com a l’abril de l’any passat, afavoria una entrada excepcional de pols sahariana. Això és el que hi escrivia al meu diari meteorològic: “Setmana inestable, marcera, primaveral, fallera. Després de les moderades pluges de matinada, a poc a poc es reforçava la depressió del sud (Cèlia) i pujava cap a nosaltres, reforçant-se el temporal de gregal (ratxes de fins a 60 km/ h) i deixant-nos una espessíssima calitja, sobretot a les comarques de més al sud, en el que podem considerar com a primera invasió important de pols sahariana d’enguany i d’una concentració de partícules tal que hom no recordava de cap igual en força anys: les estranyes imatges de paisatges i ciutats amb cels i edificis ataronjats hi omplien les xarxes socials. Aquesta entrada càlida d’aire africà marcava la primera part de la setmana…”.

Al meu petit racó del Camp de Túria on visc, aquest març passat ha resultat amb una temperatura mitjana dins de l’esperat, segons el patró triat; això malgrat la sensació constant de fred, pel vent de mar i la humitat extrema, si hi atenem al fet de la mínima amplitud tèrmica degut a la nuvolositat persistent. Quant a la pluja acumulada, ha superat amb escreix el patró i ha batut el rècord del març dels darrers 25 anys de dades pluviomètriques que fins ara dispose, a més d’ocupar el segon esglaó de totes les pluges mensuals d’aquest quart de segle passat, després de l’octubre del 2000. I pel que fa al vent, que ha bufat de moderat a fort i persistent entre gregal i llevant (component equiprobable amb l’oposada de l’oest al març), la velocitat mitjana registrada ha resultat la màxima absoluta mensual de tots 14 anys de dades eòliques de què hi dispose.

Si voleu ampliar aquesta informació meteorològica, ací us deixe els habituals quadre-resum i carta de gràfiques del que he registrat al meu observatori d’aficionat durant el passat març.

Salut i bon oratge, que per a aquest abril es comporte més tranquil que el de març i ens deixe gaudir del paisatge, d’aquesta verdor que ens han portat les copioses i extraordinàries pluges d’aquest tercer mes del 2022.