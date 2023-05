Estimades:

Avui, 17 de maig, se celebra, amb el suport de nombroses organitzacions internacionals, la Diada Internacional contra l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia, coincidint amb la decisió presa per l’Organització Mundial de la Salut el 1990 d’eliminar l’homosexualitat del llistat de trastorns mentals. Una diada que és germana de lluita amb la que se celebra 6 mesos després, el 25 de novembre, per l’eradicació de la violència contra les dones. Una i altra tenen la mateixa causa estructural que no és altra que el sistema cisheteropatriarcal que se’ns imposa des de ben petits, un binarisme de gènere que, a més de poc natural, posa l’home per damunt de la dona i afavoreix el flagell masclista, que discrimina i menysprea les dones i els homes que considera inferiors, instaurant un sistema de terror que va des de l’assetjament psicològic fins a la violència física i l’assassinat. Dones patriarcals i homes i dones dissidents de la cisheteronorma són el seu objectiu abusador preferent. Tothom n’ix perdent, fins i tot els mateixos masclistes, que, actuant així, s’automutilen psicològicament i s’allunyen del gaudi d’una vida plena, d’igualtat, respecte i harmonia entre tots els éssers, que enlaira la diversitat enriquidora.

Per a fer costat a la lluita contra la violència masclista i, el que és el mateix, contra el patriarcat, he compost un poema, que ve d’un altre que vaig publicar ací fa vuit anys, i us el presente tot seguit.

Petons de set colors.

MASCLE MASCLISTA, DESGRÀCIA A LA VISTA

Mascle que has caigut al parany,

has esdevingut un caçador caçat.

Mascle altiu, pudent i malcarat,

tant se val “metrosexual” que descurat.

Mascle que prems, empentes o ventes,

en compte de amb afecte saludar.

Mascle que parles cercant l’ofensa,

amollant la ràbia de nen entremaliat.

Mascle que amagues el rostre,

vestit d’atzabeja i posat de desdeny.

Mascle narcisista rei de la pista,

quan més múscul menys cervell.

Mascle que la voluntat imposes,

que la frustració descarregues

sobre altres homes, dones o nins.

Mascle sempre prest a la baralla,

esforçat a “fer mèrits”,

no descanses ni al llit.

Mascle insensible, competidor, animal;

controles i manes, mai no t’atures.

Mascle temerari, violador, criminal;

arrossegues ta virilitat cavernària,

que pesa com una pedra angular.

Mascle abusador en potència,

vestit de fera ferotge,

mai no t’estàs de fer el cretí.

Mascle cagat de por,

no permets la teua fluixesa

ni aguantes el teu aspre destí.

Mascle sàdic, fatxenda o feixista,

deixalla que vius escampant temor.

Estimat per sers masoquistes,

no vals ni per a fer l’amor.

Mascle odiador, egoista, cuca fera,

que en tothom veus un rival.

Mascle orat que portes la guerra,

tu ets el nostre pitjor maldecap.

Mascle travestit d’uniforme,

educastrat i armat per segles,

infant esdevingut guerrer.

Mascle cruel, defensor de jerarques,

repressor del teu poble,

tu mantens aquest femer.

Mascle funest, eixorc de carícies,

que cerques la lloa de bròfecs companys.

Mascle babau, curt de gambals desvies

la joia allunyada dels teus paranys.

Mascle sense tendresa en el gest,

menysprees la llibertat vertadera.

Mascle infortunat, tant se val si obrer,

president, bisbe, general o conseller.

Mascle manaire, que la feblesa amagues

protegit per lleis, costums i botxins.

Mascle caguetes, et creus un milhomes,

quan ni tan sols n’arribes a mig.

Mascle enlairat pel sistema,

que t’espanta l’estima

i t’estimes més ser obeït.

Mascle miserable i mesquí,

rei de bufons i llepaires,

l’afecte sincer no et serà concedit.

Mascle homenàs, de virilitat covarda

vestida de coratge per no mostrar femení.

Mascle masclista, d’homòfoba mirada,

odies o enveges allò que et faria feliç.

Mascle estirat, reprimit i esquerp,

deslliura-te’n ara que el morir ve prest.

Mascle que mostres la força del roure,

oblida l’angoixa, que la talla no tens,

respira tranquil, sigues humil i amatent

i pren la riquesa que la diversitat t’ofereix.