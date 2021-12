rosa alexandrina (i vulgarment rosa xalandrina): rosa de cent fulles

A mesura que passaven els dies contava els pètals marcits per veure si era veritat allò de les cent fulles que el venedor de la planta deia tindrien les roses; els dies passaren i com que els números no sortien va pensar que l’enganyat, al cap i a la fi, era el venedor.

