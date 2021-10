València (2)

27 d’octubre de 2021

Si passem per València, resulta obligat deixar-se caure per la Ciutat de les Arts i les Ciències, ubicada on antigament passava el curs del Túria. Arquitectònicament parlant, una amalgama de formes que semblen representar animals marins inversemblants; figures arriscades, sorprenents, gairebé impossibles: estètica Calatrava, ben reconeixible.

L’experiència consisteix a passejar-se per un escenari complex, irreal i captivador… Així, podrem circular pel perímetre d’un llac artificial, també passar per entre contraforts i columnes deformades, o sota d’algun sostre mig suspès; tot d’espais i de volums galàctics, com agafats amb pinces. Mentrestant, l’aigua discorre arreu, clara i transparent, creant simbiosi amb el cel, volent emular tot un oceà. Envoltats per aquest estil mediterrani, caminarem enmig de verds i blaus, però sobretot entre el blanc de blancs omnipresent que juga a esdevenir la brillantor d’un migdia d’estiu.