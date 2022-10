La Garriga (2)

6 d’octubre de 2022

Recórrer els diferents indrets d’aquest singular poble del Vallès és com navegar per un mar d’ones encrespades. Tal com a surfista experimentat, no pararem de fer giragonses amb la mirada, tot resseguint les múltiples sinuositats d’una arquitectura modernista que, alhora que fa grimpar la vista, acceleren el pensament i l’entusiasme; fa que la sang circuli més de pressa per les venes; ens remou un esperit endormiscat per la monotonia de la funcionalitat de les construccions planes i descolorides, sinó enfosquides, de l’època present. Fa que l’ànim s’elevi en contemplar la bellesa d’unes formes, extravagants al moment que van ser concebudes, però que ja fa molt de temps que enlluernen tant a autòctons com a forasters. La pedra treballada, el ferro forjat i el trencadís ens conviden a somniar desperts o a imaginar la realitat d’un temps en què tots els colors eren possibles. Fan que les ganes de viure i de crear bellesa regenerin dins del nostre cor. I, sense remei, indueixen a una escriptura també recaragolada, intensa, que no deixa respirar; perquè ni un sol punt i a part haurà gosat posar ordre o cotilles a la sensació d’estar al capdamunt de l’ona que esmentava, abans que aquesta no s’hagi fet miques a la sorra, i hàgim d’anar a trobar-ne de seguida una altra que ens torni a injectar una ració més d’eufòria.