Exposició “Escenaris de novel·la” (5) – PELS VOLTS DE LA SORBONNE

2 de desembre de 2023

«Resultava indiscutible que París era, i havia estat de sempre, com la Meca dels artistes. Era la conclusió d’en Bernat després d’haver-se passat els tres primers dies recorrent, tant els llocs més emblemàtics de la ciutat, com també molts racons solitaris i amagats dins del paisatge urbà. Era sobretot en les vies estretes encara empedrades, o en petites places amb sabor bohemi on experimentava de forma més intensa l’emoció de trobar-se dins l’essència de l’art i la creativitat».

Fragment de LA NOIA DEL PARC (Edit. Neopàtria, 2022)

Fotografia: PELS VOLTS DE LA SORBONNE (París, 2010)