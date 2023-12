Una imatge de Llíria de 1918 comentada per l’historiador Francesc Rozalén

El 31 de desembre de 1918 en la seua edició de Madrid un periòdic publicava una curiosa imatge d’un concurs de bestiar Cavallí que s’havia celebrat dies abans a Llíria… a les xarxes publicava jo ahir la foto tot desconeixent el seu emplaçament exacte i cercant algú que em poguera ubicar… i al llarg de la vesprada no tardaren en arribar-me respostes clares, precises i coincidents…

Primerament, Enrique Galduf era ben directe i sense dubtar em comentava “És el carrer de la Unió des de la plaça de Partidors… a l’esquerra és on actualment està la finca de Ca Pep… i al costat la finestra de la part de dalt del que posteriorment seria el forn del iaio Simeón i després passaria a ser Ca Susi…”

… i posteriorment era Paco:

“Després d’observar amb detall la foto, l’he pogut identificar. És tracta d’un carrer ample i que està en pendent. Al final de la via no hi ha cases si no horts i al fons de tot es veu el perfil de la Serra Calderona.

Quin carrer ha de ser? Doncs l’actual carrer de Sant Vicent conegut pel carrer de la Unió.

La foto està presa des de l’actual plaça de Partidors encara que l’urbanisme i els edificis està completament canviat. De fet, els horts del final del carrer estaven transformant-se en cases. Per exemple, el casino i local social de la Unió es construí en 1908 sobre les terres d’un hort.

Però hi ha un detall que et confirma que és el carrer de la Unió amb una imatge presa des de Partidors. Aquest detall ens l’ofereix el perfil de la Serra Calderona. He comparat aquest perfil amb una altra foto de Bori dels anys seixanta i hi ha una muntanya que és la mateixa.

En la foto de 1918 vegem que a l’esquerra de la pancarta que penja hi ha una muntanya que a partir del pic té una inclinació cap a l’esquerra. Si ara observem la foto de Bori, veurem que al fons hi ha un edifici alt de color groc i que a la dreta té un pal de llum. Si veiem darrere del pal, veurem la mateixa muntanya amb la inclinació.

Pel que fa a la paret amb línies verticals sobreeixint que hi ha a l’esquerra de la foto de 1918, era bastant habitual en algunes cases amb façanes grans. Açò es posava per a evitar que es jugara a pilota. Una d’aquestes parets amb obstacles més grans que hi havia a Llíria es trobava en la façana de la gran casa de l’antiga Tabacalera, situada a l’actual carrer de la Puríssima, enfront del jardinet dels jubilats, l’antic casino “El Corral” i la seu de la Cooperativa Vinícola...”

Francesc Rozalén