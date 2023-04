QUÈ ES DEIXA EN HERÈNCIA

El llibre que no convoca comentaris

es desfulla desatenent la insofrible

verborrea dels solitaris mentre

la bèstia demacrada de tir

fa glopades de sang davant el tanc

que aixeca tots els camins i fa dir a la pols

que res no transcendeix ni té valor

si no forma part de la suor dels peus.

Com més va, més acreix la bellesa

del que no s’entén i l’atracció

del buidatge de les paraules

que ja ho donen tot per perdut i cedeixen

el pas a la rialla que precedeix la mort.

L’olor pudenta del semen impregna

la dissort del fecundat que res

no deixarà en herència,

ni el silenci dels que desfan i callen.