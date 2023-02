Tal dia com avui, dia dels Sants Màrtirs d’Alexandria, de l’any 1789, fa 234 anys, per tant, a Barcelona i a d’altres ciutats principatines esclatà la revolta del pa en la que les dones hi varen tenir un paper molt important, tant és així que una d’elles, Josepa Vilaret, va ser condemnada a mort i executada juntament amb altres quatre homes. La revolta aconseguí l’abaratiment del preu del pa.

També avui fa cent seixanta-un anys que s’estrenà a l’Òpera de París “La Reine de Saba”, de Charles Gounod, la seva òpera preferida. I també en fa cent-un que Egipte es va independitzar del Regne Unit de la Gran Bretanya.

D’altra banda, avui fa 107 anys que morí Henry James i 37 que ho va fer Olof Palme, assassinat després de veure la pel·lícula Bröderna Mozart (Els germans Mozart, de Suzanne Osten).

I també dia 28 de febrer de 1957 va néixer a Brooklyn, Nova York, l’actor John Turturro i servidor a Ca na Vidre, Bunyola. En el meu cas vaig néixer en els darrers minuts del dia que, fa seixanta-sis anys, era el dijous llarder. John Turturro no ho deu saber.