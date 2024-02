CAN GAZÀ JA TÉ PLATAFORMA ELEVADORA

Avui, dimarts 20 de febrer, ha quedat instal·lada a Can Gazà la plataforma elevadora que contribuirà notablement a la qualitat de vida dels residents amb severes dificultats motores. Una necessitat urgent que ha estat possible aconseguir gràcies a la generositat dels molts amics amb què compta l’entitat que ha cobert totalment el seu cost.

És l’hora, per tant, de reiterar l’agraïment a tots aquells que respongueren a la campanya que iniciàrem els darrers dies del mes de novembre de l’any passat i que el 15 de gener d’enguany ja havia recollit els quinze mil euros del pressupost. Bastaren cinquanta-tres dies per demostrar que el projecte assistencial de Can Gazà compte amb un amplíssim suport, la qual cosa ens encoratja a seguir atenent fins allà on podem els exclosos més severs de Mallorca.