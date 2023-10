“secà”: terreny que té poc gruix de terra, que té roca molt prop de la superfície

Fas pinta de tenir tot un caràcter sociable i segur de tu mateix, i també d’adonar-te que si la sequera no perdona, el sòl de la tanca que trepitges, més rocós que terrós, fa que sovint només la verdor dels resistents cactus et recordin la vegetació salvatge, aquella que tant t’agrada menjar i assaborir, però paciència perquè segur que, cada dia, en algun lloc trobes la ració de farratge complementària per la nutrició i l’abeurador ple d’aigua per satisfer-te la set.

