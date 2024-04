Sense categoria

Un cop après com funciona l’entretinguda, però ecològica “separació de fraccions” dels residus casolans, ahir, al poble, va ser el primer dia de la recollida dels fems “porta a porta”, però com que assajar no costa res, algú va provar de veure si també funcionaria l’arreplegada “balcó a balcó”.

