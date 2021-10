era

Era un tram del barceloní passeig del Born envaït per parades venent a l’engròs i al detall els productes cultivats en hortals propis o arrendats. Era un d’aquells llocs de venda comanat per una dona la qual cosa era garantia, suposadament, que l’ordre i la netedat regnaven damunt del gènere dins l’espai corresponent. Era, sense proposar-ho, la casualitat d’haver captat com a teló de fons dins la foto un d’aquells moderns autobusos de l’època lluint un dels anuncis amb el nom d’una de les begudes alcohòliques que, donant feina als publicistes, competia per guanyar quotes de mercat. És l’enigma 96, de les fotos antigues, elucubrar sobre el lloc, els objectes o les persones que un dia motivaren fer anar la KODAK RETINETTE IA.

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!