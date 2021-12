era

Era un tram del barceloní passeig del Born envaït per parades venent a l’engròs i al detall els productes cultivats en hortals propis o arrendats. Era, sense demanar-ho, l’amable permissivitat de deixar ser fotografiats aturant el que estaven fent per atendre l’ull de la càmera. Era aquell saber estar rere el taulell improvisat que servia de botiga d’atenció a la clientela i despatx per ordenar albarans, comandes, notes… Era, la imatge que tot feia pensar d’una parella ben avinguda en tots els aspectes de vida, l’amical, sentimental, laboral… És l’enigma 105, de les fotos antigues, elucubrar sobre el lloc, els objectes o les persones que un dia motivaren fer anar la KODAK RETINETTE IA.

