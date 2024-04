Sense categoria

el mar, malgrat tot, sempre el mar

De sempre el mar, però vist amb el pes dels anys al damunt, aquell record d’haver anat a la mar i nedar-la, garanteix que ja no hi haurà cap destorb per fantasiejar de tornar a fer-ho.

