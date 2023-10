de gavines d’autor i de malparits

Després de fer-vos famoses per l’obra teatral de Txékhov descabellant les esperances frustrades dels personatges o, de fer-vos didàcticament famoses pel relat literari de Richard Bach o, amorosament tendres per la cançó de la Marina Rossell, renoi!, quina mala jugada us va fer la feixista AP (Alianza Popular) aquella dels “opusdeistes” franquistes Fraga Iribarne, López Rodó, Martínez Esteruelas, Silva Muñoz i una colla més això sí, tots mascles, només faltaria!, quan decidiren que l’emblema del partit fos el d’una gavina volant, ara, però desdibuixada pels hereus d’aquella AP, anomenats PP; de tota manera, gràcies al desori sense treva de la seva trajectòria, també vam conèixer la similitud existent entre ells i la vostra condició d’omnívores, aquella que a part de practicar el canibalisme, aprofita qualsevol classe de recursos, incloses les escombraries provinents de poblacions humanes.

