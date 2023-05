la qüestió de mida i la de la sostenibilitat

Forma part dels colossos que no poden entrar dins dels ports de poca calada morint-se de ganes per no poder demostrar la seva prepotent presencia davant dels que ell, junt amb la tripulació, consideren vaixells de fireta. Per un millor ecosistema marí, la millor mida als excessos navals de mida, seria no deixar-los sortir de cap drassana.

