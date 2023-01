de groc i de verd a la viquipèdia

Del color groc la Viquipèdia diu: és un color primari en molts models d’espai de color i un secundari en tots els altres. És un color sovint associat amb el sol o l’alegria. De vegades s’utilitza en associació amb covardia o por, és a dir, la frase “panxa groga”. Als nens els agrada aquest color i s’usa per comercialitzar productes per a nens; també s’empra per a autobusos escolars i taxis, ja que és un color tan brillant i notable. Ah, i els japonesos l’associen amb la lluna. Del color verd ens diu: és un color primari en molts models d’espai de color i un secundari en tots els altres. S’utilitza més sovint per representar la natura, la curació, la salut, la joventut o la fertilitat, ja que és un color tan dominant a la natura. Pot ser un color molt relaxant, però també es fa servir als Estats Units per simbolitzar els diners, la cobdícia, la malaltia o la gelosia. Dir que algú és “verd” significa que és inexpert o nou. Dins la xarxa, més enllà de la magnífica enciclopèdia lliure, s’hi troba un munt d’explicacions dels simbolismes dels colors, així doncs, bo és saber que la varietat d’allamanda abocada al camí, a més a més d’entendrir-nos, la part groguenca solar de la flor és l’alegria i, la verdor de les fulles, la importància que té, tot representant la natura, en la curació i la salut.

