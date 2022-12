L’exili de l’edetà Salvador Morató Pérez i la seua família a Algèria i Uruguai

El tema de l’exili republicà a Llíria, com altres temes que afecten la Memòria Històrica, no s’ha estudiat ni reconegut prou a conseqüència de l’oblit, la negació o el maltractament a l’hora d’assumir eixe passat. En l’àmbit acadèmic s’ha estudiat bastant l’exili que afectà intel·lectuals, polítics i professionals famosos, però quasi no s’ha estudiat la d’aquells ciutadans anònims que en la seua lluita per la llibertat hagueren de patir les conseqüències de l’exili. Pel que fa a Llíria, de moment s’ha pogut confeccionar una llista provisional de quasi 40 llirians i llirianes exiliats amb els seus familiars i que sabem que és incompleta. Una llista en la qual hi ha algunes persones que tingueren una destacada vida cultural, política i econòmica en els països que els acolliren i dels quals ho desconeguem quasi tot…

“… la pau i la justícia no poden progressar amb falses premisses que silencien el passat… la democràcia no es pot construir sobre l’oblit…”

Llíria republicana: l’exili de Salvador Morató Pérez i la seua família a Algèria i Uruguai. El sacrifici d’aquells que lluitaren per construir un món més lliure i solidari.

