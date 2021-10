Algunes històries al voltant de la Torreta Redona de Llíria

Si preguntàrem a qualsevol veí o veïna de Llíria quelcom relacionat amb la Torreta, si ha estat alguna vegada o la localització geogràfica, de segur que molta gent ens contestaria afirmativament i situaria correctament les restes d’aquest paratge, molt popular a la nostra ciutat, especialment entre les generacions més majors.

No obtindríem els mateixos resultats si plantejàrem a la gent un fet relacionat amb la Torreta com és el cas de l’existència de tres torretes en lloc d’una. Poca gent coneix la torreta redona, també coneguda com a “torreta vella”, i ubicada molt pròxima a la torreta quadrada, al Tossal de Sant Miquel…

+ (des d’aquest enllaç accedireu a l’article complet)