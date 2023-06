Les eleccions municipals són un moment destacat per a la democràcia, ja que permeten als ciutadans triar els seus representants locals. És un procés que hauria de ser transparent i honrat, però la reacció dels grans partits revela una realitat preocupant. M’agradaria destacar un seguit de dades dels resultats electorals a Catalunya en les eleccions de 2023, on el PSC s’ha proclamat com a guanyador en termes de vots totals. No obstant això, és important analitzar més a fons aquesta suposada victòria i la manera en què els partits manipulen els resultats per crear una il·lusió de triomf generalitzat.

En aquesta carrera cap a la victòria, els partits polítics solen utilitzar estratègies manipulatives per generar una impressió positiva als seus electors i a la societat en general. Fent servir diversos paràmetres, com el nombre de vots, el nombre de regidors, els municipis guanyats o les comarques conquerides, intentant crear la il·lusió que són el partit triomfant en el màxim de les categories possibles. Aquest joc de números enganyós és una tàctica per distorsionar la realitat i confondre els ciutadans.

Cal recordar que els resultats electorals són més complexos del que sembla a primera vista. No és només una qüestió de qui guanya més vots totals, sinó de representativitat real. El sistema electoral que utilitza qualsevol de les fórmules per transformar els vots en representants, en el nostre cas l’ús de la fórmula de la llei D’Hondt, pot distorsionar la voluntat popular, ja que no tots els vots tenen el mateix pes. A més, els partits poden obtenir una majoria de regidors en un municipi amb menys vots, donant l’aparença que són més forts del que realment són. Aquestes subtilitats són sovint ignorades pels partits, que busquen crear una narrativa de victòria contundent.

Un altre aspecte preocupant d’aquest joc de números és com els partits manipulen el missatge perquè sembli que han aconseguit un èxit rotund. Utilitzen frases com “guanya les municipals en vots” o “lidera els resultats”, creant una imatge de superioritat i dominació. Aquestes afirmacions oculten altres aspectes importants, com ara coalicions, pactes postelectorals i altres factors que poden alterar significativament el resultat final.

La manipulació dels resultats electorals no només és enganyosa, sinó que mina la confiança dels ciutadans en el sistema democràtic. Quan els partits empren tàctiques manipuladores per distorsionar la realitat, els ciutadans se senten desconnectats i desencoratjats. Això pot portar a la desafecció política i al deteriorament de la participació ciutadana, posant en perill els fonaments de la democràcia mateixa.

A més, aquesta manipulació dels resultats electorals té conseqüències negatives en la presa de decisions polítiques. Quan els partits busquen mostrar una victòria total en tots els fronts, és probable que prioritzin la retòrica i el discurs en lloc de centrar-se en les necessitats reals dels ciutadans. En lloc de treballar per solucionar els problemes i promoure el benestar col·lectiu, es dediquen a crear una imatge de poder i superioritat.

La solució rau en la transparència i l’honestedat electoral. És fonamental que els partits polítics siguin responsables de les seves declaracions i promeses, i que informin de manera clara i precisa sobre els resultats reals de les eleccions. Això implica reconèixer els matisos i donar un missatge realista a la ciutadania.

A més, els mitjans de comunicació tenen un paper clau en aquesta qüestió. És necessari que facin una cobertura rigorosa i objectiva dels resultats electorals, posant de manifest les manipulacions i destacant les dades reals. El periodisme ha de ser un contrapès crític i vigilant, assegurant-se que la informació arribi als ciutadans de manera transparent i fidedigna.

Cal reflexionar seriosament sobre la manipulació dels resultats electorals, una pràctica preocupant que eleccions rere eleccions, perquè mina molt substancialment la confiança dels ciutadans en la democràcia. El joc de números enganyós utilitzat pels partits polítics per crear una il·lusió de victòria generalitzada és una amenaça real per a la transparència i la responsabilitat política. Per la qual cosa és essencial promoure la transparència, l’honestedat i la informació verídica per preservar la salut de la democràcia i la participació ciutadana.