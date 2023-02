Que n’esperem del MWC2023

El Mobile World Congress (MWC) és una de les fires tecnològiques més importants del món, i cada any reuneix les principals companyies del sector de la tecnologia mòbil per presentar les últimes novetats en productes i serveis. L’edició del 2023 promet ser una de les més emocionants fins ara, amb nombroses empreses que ja han anunciat les seves intencions de presentar nous dispositius i tecnologies.

Una de les tendències més importants que es preveu veure en el MWC 2023 és l’expansió de les xarxes 5G. Amb molts països del món implementant gradualment aquesta tecnologia, les empreses estan competint per presentar els dispositius i les aplicacions que millor aprofitin les seves capacitats. S’espera que moltes de les grans marques de telèfons intel·ligents presentin nous models compatibles amb 5G, així com altres dispositius que aprofitin les xarxes de nova generació, com ara tauletes, portàtils i altres dispositius electrònics.

Una altra tendència important que es preveu en el MWC 2023 és la consolidació de la intel·ligència artificial (IA) en els dispositius mòbils. Les empreses estan treballant fort per integrar la IA en tots els aspectes de la tecnologia mòbil, des de l’assistència virtual fins als programes d’aprenentatge automàtic que ajuden a personalitzar l’experiència de l’usuari. Es preveu que les noves funcionalitats de la IA siguin una de les característiques clau que diferenciïn els nous dispositius de la competència.

Una altra àrea de focus important en el MWC 2023 serà la tecnologia de la salut. Amb moltes persones cada vegada més interessades en el seguiment de la seva salut i benestar, les empreses estan desenvolupant una sèrie de dispositius i aplicacions que ajudin els usuaris a controlar la seva salut i activitat física. Es preveu que moltes companyies presentin nous productes i serveis en aquesta àrea, des de rellotges intel·ligents que mesuren el ritme cardíac i la pressió arterial fins a aplicacions que ajuden a les persones a fer un seguiment de la seva dieta i exercici físic.

Finalment, es preveu que el MWC 2023 sigui un espai on les empreses presentin noves tecnologies de pantalla. S’espera que les pantalles plegables i les pantalles de nova generació siguin una de les principals atraccions, amb moltes companyies que intenten superar les limitacions tècniques per oferir pantalles més grans, més brillants i més resolutives.