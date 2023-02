Que la neu no amagui el canvi climàtic

Avui, 27 de febrer del 2023, Catalunya s’ha despertat coberta de neu. La nevada ha afectat moltes zones de la regió, incloent-hi les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona, així com moltes zones de l’interior i del Pirineu.

Les nevades d’avui són un fenomen que no es produeix sovint a Catalunya, ja que és una regió de clima mediterrani que sol tenir hiverns suaus i plujosos, però no molt freds ni nevats. No obstant això, hi ha hagut altres ocasions en el passat en què Catalunya ha patit nevades importants, com ara la del 2010 o la del 2018.

La nevada d’avui s’ha produït a causa de l’entrada d’una massa d’aire freda procedent del nord d’Europa, que s’ha combinat amb una zona de baixa pressió situada al sud-oest de la península Ibèrica. Aquesta combinació ha creat les condicions ideals perquè la pluja es transformi en neu a mesura que cau a terra.

La nevada d’avui causarà si ja no ha causat algunes molèsties als ciutadans, com ara retards en els mitjans de transport o problemes per circular per les carreteres. No obstant això, també ha estat una oportunitat per gaudir de la bellesa del paisatge nevat, al Baix Llobregat no podem gaudir massa sovint veure la serralada del Garraf o Collserola enfarinada.

Tanmateix, malgrat que la nevada pot semblar una cosa agradable, també té conseqüències negatives per al medi ambient. La nevada pot ser un indicador del canvi climàtic, ja que el clima està canviant i cada vegada hi ha menys ocasions en què neva a Catalunya. Això pot tenir conseqüències en el futur, com ara un augment de la sequera, incendis forestals o altres fenòmens meteorològics extrems.