De Twitter a X: De “piular” i “tuit” a “xiular” i “xiulet”

Des de la seva creació, Twitter ha estat una plataforma que ha revolucionat la manera de comunicar-nos a la xarxa. Els seus curts missatges, anomenats “tweets”, van esdevenir ràpidament una eina de comunicació global. En català, aquests missatges rapidament van ser batejats com a “piulades” o “tuits”, mots que van ser adoptats amb entusiasme per la comunitat catalano parlant.

Els antecedents d’aquesta elecció es remunten a la sonoritat del verb anglès “to tweet”, que fa referència al cant dels ocells, una piulada, el nom de l’aplicació i l’ocell del seu logo. Així, en català, es va optar per “piular” com a verb que descriu l’acció de publicar un missatge a Twitter i “piulada” o “tuit” com a substantiu per al missatge en si. Aquesta elecció va ser reforçada per a diferents fonts i recollida oficialment a l’Optimot.

Des de que fa unes setmanes, Elon Musk anunciés un canvi sorprenent: Twitter passaria a denominar-se X, ha generat a un servidor i a molts usuaris la controversia sobre com hauríem de referir-nos als missatges publicats en aquesta renovada plataforma en català.

Fins i tot, en l’editorial de Vilaweb del 17 d’agost de 2023, Vicent Partal, a Vilaweb, es planteja el dubte sobre aquesta qüestió, donant peu a una petita reflexió lingüística “…per mitjà de la xarxa X (això que abans es deia Twitter), quan en una piulada (ja no sé si es diu així) va remarcar…”. Si bé “piular” i “tuit” tenen les seves arrels en el cant dels ocells, quin seria el terme adequat per a “X”?

Com a resposta al seu dubte humilment li proposo fer servir “xiular” com a verb i “xiulet” com a substantiu. “Xiular” és un verb que en català significa produir un so agut i prolongat, sovint amb l’ajuda d’un xiulet o simplement amb la boca. Aquesta definició encaixa força bé amb la idea d’enviar un missatge curt i directe a la xarxa. D’altra banda, “xiulet” fa referència a l’objecte que produeix aquest so, però també podria ser una metàfora del missatge en si: un xiulet enmig de la immensitat de la plataforma X i d’internet.

A més, la inicial “X” d’aquests termes coincideix amb el nou nom de la plataforma, creant una harmonia lingüística i conceptual. Aquesta coincidència que la llengua catalana ens dona no només fa que “xiular” i “xiulet” siguin bons substituts de “piular”, “piulet” o “tuit”, sinó que també reforça la identitat catalana dins d’aquest nou escenari digital.

És important que en un món en constant canvi, la nostra llengua s’adapti adequadament i de forma coherent. PLa proposta de “xiular” i “xiulet” no només respecta la sonoritat i l’essència del que era Twitter, sinó que també abraça la seva nova identitat com a X. Així, mentre la comunitat catalanoparlant continua xiulant a la xarxa, també celebra la seva capacitat d’innovar i adaptar-se a les novetats del món digital.