Les sempre interessants eleccions Autonómiques a la regió Catalunya.

Fracasada la política : Som una nació, som un sol poble, som 6 milions….. que durant el segle passat varen defençar en Jordi Pujol, el PSUC i fins i tot el PSC, estem obligats a tocar de peus a terra i adaptarnos a les Nacions Unides (ONU), segons el seu darrer informe sobre minories nacionals a l’Estat Espanyol. (A/HRC/43/47/Add.1)

Per això desglossem el vot del 12M 2024 en dues votacions paral·leles: com hem votat els catalans i com han votat els castellans.

Partits Catalans vots % Junts 674.896 50 ERC 427.135 31 CUP 127.850 9 Aliança CAT 118.302 9 Altres 14.023 1 Suma 1.362.206 Partits Castellans Vots % PSOE (PSC) 872.959 51 PP 342.584 20 VOX 248.554 14 COMUNS-Sumar 181.795 11 Altres 74.441 4 suma 1.720.333

Inconvenients: Hi ha vot creuat entre catalans i castellans, per causa del clientelisme, tant ignorat.

Però així com el cens poblacional ens detalla molt be l’orígen nacional de la població extrangera, la resta “todos somos espanyoles”. A la regió Catalunya, hi vivim catalans, castellans i extrangers. No sabem la proporció, ni el número de catalans i castellans.

És interessant anotar que el 44 % dels votants ho hem fet per partits catalans i el 55 % per partits castellans. Pot ser que la població extrangera amb documentació española, hagin votat principalment partits castellans.

4 partits catalans han aconseguit representació parlamentaria, així com 4 partits castellans. En les dues eleccions paral·leles, queda representat tot l’espectre polític, desde l’extrema dreta a l’extrema esquerra.

El vot català d’extrema dreta es situa en torn el 9% (AC i FNC)

El vot d’extrema dreta castellà, s’acosta al 35 % (VOX i PP). El PP a Catalunya és situa en posició de dreta extrema.

El vot d’extrema esquerra, es situa en torn del 10 % en les dues eleccions paraleles.