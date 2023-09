ENYORANÇA DEL CLAMOR

El Govern ultraconservador de Prohens, amb el suport dels feixistes que el fa plusultraconservador (Plus Ultra, diu el lema de l’escut del Regne d’Espanya fent referència al seu passat imperial) ja ha tret el requisit de coneixement de català als aspirants a plaça en el sistema sanitari de l’arxipèlag. I ben aviat modificarà la Llei de Funció Pública per treure aquest requisit per accedir a qualsevol càrrec o lloc de feina a l’administració pública illenca.

L’Ajuntament de Palma –també dirigit pels mateixos partits que el Govern Prohens- ja han modificat el seu Reglament de Normalització Lingüística, aprovat per consens el 24 de setembre de 1987, a través del qual s’establia el català com la llengua usual de l’Administració Municipal i es garantia el dret dels ciutadans d’adreçar‐se a l’Ajuntament de Palma en qualsevol de les dues llengües oficials i el d’obtenir resposta en la llengua emprada, si així ho sol∙licitaven. A partir d’ara, el català deixa de ser la llengua d’ús de Cort. A més, el consistori presidit per Jaime Martínez també ha decidit prescindir, per pura i dura catalanofòbia, del domini .cat al seu web, present des del 2009.

El Consell de Mallorca, on el Partit Popular segueix anant a remolc de l’odi que vessa dels feixistes, també ha decidit eliminar el .cat del seu web i per la mateixa catalanofòbia.

El conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera Alemany, en una entrevista al diari AraBalears (https://www.arabalears.cat/politica/llengua-castellana-tambe-propia-d-part-poblacio-balears_128_4801158.html) convertit en saltimbanqui lingüístic –ell que és filòleg català- s’atreveix a dir que “la llengua castellana també és pròpia d’una part de la població de les Balears”. Sap que menteix, perquè les llengües pròpies venen determinades per un territori no pels seus parlants, però li és ben igual: del que es tracta és de desprotegir –i castigar, i maleir, ultratjar i fer desaparèixer- el català, que és l’objectiu primer del Govern del qual forma part. Per cert, que Antoni Vera, en el Govern Bauzá va ser director de l’Institut d’Estudis Baleàrics i director d’Educació i Cultura.

Ara els feixistes al poder han anunciat que aviat posaran en marxa una sinistra oficina de garantia de llibertat lingüística, que gestionaran ells, evidentment, i que fomentarà la protecció del castellà –de la manipulació en són mestres- i de les modalitats lingüístiques de les illes segons ells “perjudicades [les modalitats] per l’aplicació d’una normativa pancatalanista”.

Són cinc exemples, només i cap de menor! de la pressa que tenen el Govern Prohens, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma per donar tota la matadura que puguin al català, que és la llengua pròpia de l’arxipèlag; de relegar-lo a la residualitat i a la inanició.

I em dol que tanta pressa no tingui la resposta que es mereix de part de la ciutadania. Clar que entitats com l’Obra Cultural han reaccionat, però, per mi, falta la visualització clara, per ventura clamorosa, de la resposta que es mereixen aquestes escomeses; mostrar que hi som i que no consentirem cap més menyspreu, greuge o atac. Si troben moll, no tendran aturador.