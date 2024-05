TPI: capgirant els judicis de Nuremberg

L’acusació formulada ahir pel fiscal del Tribunal Penal Internacional és un episodi més de la campanya encetadafa dècades i accelerada a partir de la conferència de Durban contra el racisme per tal de deslegitimar Israel pintant-lo com un estat producte del colonialisme, racista i equiparable al nazisme. Aqueixes aberracions històriques i polítiques han progressat globalment per l’afany de tots els totalitarismes que convergeixen en el suport a la causa palestina, inclòs el progressisme occidental que ha acabat assumint el relat autodestructiu del wokisme antisemita.

Una mostra d’aqueixa inversió són les acusacions d’estats anti-occidentals, és a dir, antidemocràtics, com Nicaragua i la República Sudafriacana contra Israel davant el TPI acusant-lo de crims contra la humanitat i genocidi. El poble jueu és víctima de massacres persistents a la seva terra ancestral des de 1830 per part de les autoritats otomanes i les poblacions àrabs, com ha acreditat Georges Bensoussan. El gihadisme palestí, amb el suport del règim iranià, és el continuador d’aqueixa voluntat genocida que es proclama “del riu al mar” i cerca legimitar els seus propòsits amb la campanya multidimensional orientada a justificar la destrucció de l’estat-nació del poble jueu.

Només aqueix antisemitisme ambiental globalitzat explica que un veritable genocida com el president iranià mort abans d’ahir sigui exonerat dels seus crims presentant-lo mediàticament com un “conservador” i guardant el consell de seguretat de l’ONU un minut de ssilenci en honor seu. La demonització d’Israel porta als seus fanàtics propulsors a edulcorar els actors que aspiren a materialitzar-lo, com en aqueix cas Al Raisi, obviant la repressió que exerceix contra el seu propi poble i fent córrer la brama conspiracionista que veu la mà del Mosad rere la mort del carnisser de Teheran.