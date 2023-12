Del Nadal i el Solstici (1)

LA DANSA DE L’ORBE

Quan ve el fred al septentrió

la Terra a poc a poc s’inclina,

per contemplar seguit la Lluna

i escurçar la visita al Sol.

Eres tan gran encantadora

que la Terra del fred s’oblida,

fins que el cru solstici arriba

i cau la boira gebradora.

Sense encegar-me puc mirar-te,

ta cara de daurada duna

i tes ombres de sorra bruna,

presa del blau amb què t’abrace.

De tu me n’hauré d’allunyar,

gran deliri que mata els éssers

que la nua carn em vesteixen

i volen més llum per surar.

No saben aquells que sopluge

de ma fal·lera per la Lluna

i creuen que el Sol s’atenua

si no li fan falles i cultes.

Pas a pas trist si no et veuré,

mouré la càrrega pesada

i mudaré l’or de ta cara,

pel caliu per a tanta gent.

Amb Sol i Lluna faig rodar

l’eterna roda anual,

de solstici en solstici va,

del foc d’estiu al gel hiemal.

Dia i nit en cicle ballen

en un acord inacabable,

al fi compàs del ball terrestre,

de nord a sud i al seu aire.

Dansaire de caixa vinclada,

fent estacions en voltar,

fred Nadal ens toca ací dalt

i en sis mesos a l’altra banda.

Portaré el dia a les ombres,

ompliré de cresols la casa,

prec i enyor de llum i calda,

promesa de dansa de l’orbe.

(Bétera, 25/11/2023).