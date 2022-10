valorar quedar-se o no quedar-se

Com que no és la primera vegada que a primera hora del matí coincidim, ja saps que de mi no rebràs cap moc sinó un amistós “bisbisbis…”, per això avui fent-te el desentès tens feina en comprovar si qui s’acosta pel darrere, és o no és de la mateixa corda, per decidir si fots el camp o li permets ser també nineta dels seus ulls.

