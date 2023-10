“s’ha acabat el bròquil”: ho diuen autoritàriament per donar per acabada una conversa, unes objeccions, etc.

Autoritàriament o no, els operadors turístics donen per acabat el bròquil vacacional d’enguany, circumstància que si bé augmenta l’activitat econòmica de la menorquina illa, també de mica en mica de manera subtil o descarada, s’observa la degradació territorial causada per l’estiuenca pressió humana sigui damunt sòl urbà o rural o -la imatge és un exemple- damunt les aigües de ports i cales del litoral.

