sentència comuna

Ben nodrit i acompanyat se’t veu força feliç per això, confiant que no captis el meu pensament, em sap greu dir-te que tard o d’hora hi haurà qui -desitjant tingui experiència en alleujar patiments-, t’usurparà la vida i el vistós i bell plomall i tot, probablement, perquè formis part d’un els àpats més ostentosos d’una festiva taula nadalenca omplint els plats -això sí, t’ho garanteixo- de sobrealimentades carnívores persones.

