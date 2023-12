“seguir la veta a algú”: incitar-lo a parlar de les coses que li agraden; donar-li conversa

A quants no us haurà passat durant una conversa més llarga que curta, notar que, per benevolència, cansament, avorriment o, en el millor dels casos per passar l’estona, la persona amb la qual xerreu, us està seguint la veta?

