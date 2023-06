“per a tu faràs”: expressió utilitzada per a indicar que cada u haurà d’assumir les conseqüències dels seus actes

Són pètals fàcils de comptar, sí, no, sí, no…, i encara que no l’hi hagis fet cap pregunta, la margarida t’ha dit sí!!!!, i ara pensa que a partir d’aquí, amb les conseqüències, per a tu faràs.

