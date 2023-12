“no hi ha una mentida més grossa, que una veritat a mitges”: (afirmació que té una part de veritat i una altra part que no n’és)

Si des de criatures ja ens explicaven contes amb veritats a mitges, arribada l’edat adulta, sortosament trobem en els versos d’un poema de Leon Felipe aquell quotidià degotall de raciocini necessari, si més no, per anar tirant per la vida. SÉ TODOS LOS CUENTOS Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan sólo lo que he visto. Y he visto: que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre… ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos… y sé todos los cuentos.

